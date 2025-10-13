Lewandowski śrubuje rekordy. W Kownie znów to zrobił

37-letni Lewandowski we wrześniu wrócił do kadry po krótkim rozbracie, wynikającym z zamieszania po pozbawieniu go w czerwcu funkcji kapitana przez byłego już selekcjonera Michała Probierza. Jan Urban, który w lipcu objął stery reprezentacji i oddał mu opaskę, jest 11. szkoleniowcem, pod którego wodzą były piłkarz m.in. Lecha Poznań, Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium występuje w reprezentacji.

Po raz pierwszy oficjalnym kapitanem mianował go w 2014 roku trener Adam Nawałka. Wówczas przejął tę funkcję od Jakuba Błaszczykowskiego. Do tej pory wyprowadzał kolegów na boisko 96-krotnie, co też jest krajowym rekordem.

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji 10 września 2008 roku w spotkaniu eliminacji MŚ z San Marino. Trener Leo Beenhakker wpuścił go wówczas na boisko w 59. minucie, a osiem minut później młody napastnik cieszył się z pierwszego trafienia w narodowych barwach, ustalając wynik na 2:0. Wcześniej golami uczcił pierwsze występy w ówczesnej drugiej lidze w Zniczu Pruszków, w ekstraklasie w Lechu, a później w Bayernie.

Rok zajęło mu rozegranie 10 spotkań w kadrze, a po kolejnym miał ich już 25. Jubileuszowe 50. przypadło na towarzyską potyczkę z Urugwajem w Gdańsku, przegraną 1:3 w listopadzie 2012. Mecz numer 75 to także towarzyski pojedynek z Finlandią we Wrocławiu 26 marca 2016. Setny występ miał miejsce 11 października 2018 w przegranym 2:3 meczu Ligi Narodów z Portugalią w Chorzowie. Z kolei granicę 150 osiągnął w czerwcu 2024 w towarzyskiej konfrontacji z Turcją, wygranej w Warszawie 2:1.

W żadnym z tych spotkań nie wpisał się na listę strzelców, co więcej, w tym ostatnim doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu grę z Holandią (1:2) na inaugurację Euro 2024.

W niedzielę przeciw Litwie (2:0) zagrał w drużynie narodowej po raz 161., czym śrubuje krajowy rekord. W historii futbolu tylko 30 piłkarzy osiągnęło granicę 160 występów w reprezentacji. Na czele tego zestawienia plasuje się słynny Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 224.

Do historii polskiego futbolu Lewandowski przeszedł też m.in. 5 października 2017 roku, kiedy dzięki trzem golom w wyjazdowym spotkaniu z Armenią został najlepszym strzelcem reprezentacji, dystansując dotychczasowego lidera zestawienia Włodzimierza Lubańskiego (48).

Do dziś bramek uzbierał już 87; ostatnią uzyskał właśnie w Kownie. W Europie lepszym osiągnięciem może się pochwalić jedynie dwóch zawodników - Ronaldo ze 141 trafieniami oraz Belg Romelu Lukaku - 89.

Jednocześnie było to 60. spotkanie, w którym „Lewy” wpisał się na listę strzelców.

Osiem trafień Lewandowski zaliczył w wielkich turniejach, w tym sześć w mistrzostwach Europy. Pod tym względem lepszy od niego w polskim futbolu jest tylko Grzegorz Lato - 10, wszystkie w mundialach.