Wspaniała statystyka Roberta Lewandowskiego! Przed nim tylko legendy

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą strzelił kolejnego gola w koszulce reprezentacji Polski. To dla niego już 87. trafienie w kadrze. Niewielu zawodników może pochwalić się większą liczbą zdobytych bramek dla drużyny narodowej.

Wspaniała statystyka Roberta Lewandowskiego! Przed nim tylko legendy
fot. Cyfrasport
Robert Lewandowski z kolejnym golem w barwach reprezentacji Polski

Robert Lewandowski zdobył w niedzielnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą (2:0) swoją 87. bramkę w piłkarskiej drużynie narodowej i zajmuje pod tym względem siódme miejsce w światowej klasyfikacji wszech czasów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek zabrał głos po meczu z Litwą. "Baraż już pewny"

 

Zdecydowanym liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który strzelił 141 goli. Drugi jest Argentyńczyk Lionel Messi - 114.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

141 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
114 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Romelu Lukaku (Belgia)*
87 - Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80
Neymar (Brazylia)*

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAREPREZNETACJA POLSKIROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci zgodnie o Robercie Lewandowskim. "Jest geniuszem"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 