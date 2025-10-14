Sensacyjne doniesienia! To on może zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie

"Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Jest to niewielkie uszkodzenie, a czas rekonwalescencji będzie zależał od rozwoju urazu" - brzmi treść komunikatu, który przekazała Barcelona we wtorek.

Przypomnijmy, że 37-latek pauzował już na początku sezonu właśnie z powodu urazu mięśnia. Z tego powodu opuścił kilka meczów Barcelony. Dotychczas rozegrał dziewięć spotkań, w których strzelił cztery gole.



Teraz Flick znów będzie musiał radzić sobie bez doświadczonego snajpera. Na boisku zastępować go będą najpewniej Torres i Rashford. Kataloński dziennik "Sport" wskazał jednak również jedno nieoczywiste nazwisko. Chodzi o Victora Barberę, napastnika drużyny rezerw.



21-letni zawodnik dobrze prezentuje się na początku sezonu. Na poziomie czwartej ligi hiszpańskiej rozegrał sześć meczów i zdobył pięć bramek, do których dołożył jedną asystę.

Swego czasu Barbera dorobił się pseudonimu... "Barberowski", nawiązującego wprost do Lewandowskiego.

"Komentator meczów Młodzieżowej Ligi w telewizji Movistar, Jaume Naveira, ochrzcił Victora Barberę mianem Barberowskiego ze względu na jego wysoką umiejętność wykańczania akcji w polu karnym. Barbera eksplodował jako strzelec bramek w Młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023" - czytamy w artykule "Sportu".

Najbliższy mecz Barcelona rozegra w sobotę 18 października. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie Girona.