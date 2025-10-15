"Lewandowski ostatnią ofiarą"! Hiszpańskie media grzmią na temat Polaka

Wszystko zapowiadało się idealnie. Polska pokonała Litwę 2:0, a Robert Lewandowski strzelił w tym meczu gola. Kibice FC Barcelona z pewnością z wielkim rozochoceniem spoglądali więc w kierunku zbliżającego się starcia z Realem Madryt i tego, co zaprezentuje polski napastnik. Oficjalnie jednak 37-latek opuści to spotkanie przez kontuzję.

Badania wykryły, że Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy w lewym udzie. Według doniesień, napastnik nie był świadomy odniesionego urazu i dlatego nie prosił o zmianę w starciu z Litwinami. Szacunkowo jego przerwa ma potrwać od czterech do sześciu tygodni. Komunikat o kontuzji pojawił się na oficjalnej stronie klubu we wtorek, a następnego dnia Polak trafił na okładki największych mediów w Hiszpanii.

"Marca", "Sport" oraz "AS" były wyjątkowo zgodne i określiły całą sytuację jako "Lewandowski KO", pisząc w kontekście hiszpańskiego klasyka. "Mundo Deportivo" zwróciło uwagę na częste kontuzje Polaka w ostatnim czasie.

"Lewandowski ostatnią ofiarą. Uraz mięśnia dwugłowego, złapany podczas zgrupowania reprezentacji Polski wyłączy go z gry na 4-6 tygodni" - napisali żurnaliści "Mundo Deportivo".

To kolejny problem "Dumy Katalonii". W niedalekiej przeszłości z urazami zmagali się Lamine Yamal i Raphinha. Problemy miał również Ferran Torres.