Hiszpanie grzmią po kontuzji Lewandowskiego! Polak w ogniu krytyki

Hiszpańska gazeta "Marca" piórem Davida Sancheza mówi wprost, że Lewandowski powinien był odpuścić drugą połowę meczu z Litwą, aby oszczędzać zdrowie na konfrontację z Realem Madryt, która już 26 października na Santiago Bernabeu.

"Moim zdaniem winę ponosi Robert Lewandowski, który czuje się niekomfortowo i mówi, że będzie grał dalej, bo jest Robertem Lewandowskim, bo wygrał wszystko i jest najlepszym napastnikiem w historii Polski. W jego wieku nie da się grać wszystkiego i trzeba ustalić priorytety. W następnym miesiącu najważniejszym wydarzeniem w karierze Roberta Lewandowskiego było El Clasico" - przyznaje otwarcie żurnalista z Półwyspu Iberyjskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat Barcelony. Plaga kontuzji trwa

Lewandowski nabawił się urazu mięśniowego w trakcie pierwszej połowy niedzielnego meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Polacy wygrali w Kownie po trafieniach Sebastiana Szymańskiego i właśnie napastnika Barcelony, który na liście strzelców zapisał się już w drugiej części spotkania, na którą wyszedł z obandażowaną nogą.

37-latek rozegrał w tym sezonie dziewięć meczów w barwach "Dumy Katalonii" i zdobył cztery bramki.

Polsat Sport