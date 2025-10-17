Hiszpanie grzmią po kontuzji Lewandowskiego! Polak w ogniu krytyki

Robert Lewandowski zakończył październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski z urazem naderwania mięśnia dwugłowego uda. To oznacza, że czeka go kilkutygodniowa przerwa w grze, przez co na pewno zabraknie go w zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico z Realem Madryt. Z tego powodu hiszpańscy dziennikarze krytykują kapitana naszej kadry, zarzucając mu niefrasobliwe zachowanie względem Barcelony.

fot. PAP
Hiszpańska gazeta "Marca" piórem Davida Sancheza mówi wprost, że Lewandowski powinien był odpuścić drugą połowę meczu z Litwą, aby oszczędzać zdrowie na konfrontację z Realem Madryt, która już 26 października na Santiago Bernabeu.

 

"Moim zdaniem winę ponosi Robert Lewandowski, który czuje się niekomfortowo i mówi, że będzie grał dalej, bo jest Robertem Lewandowskim, bo wygrał wszystko i jest najlepszym napastnikiem w historii Polski. W jego wieku nie da się grać wszystkiego i trzeba ustalić priorytety. W następnym miesiącu najważniejszym wydarzeniem w karierze Roberta Lewandowskiego było El Clasico" - przyznaje otwarcie żurnalista z Półwyspu Iberyjskiego.

 

Lewandowski nabawił się urazu mięśniowego w trakcie pierwszej połowy niedzielnego meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Polacy wygrali w Kownie po trafieniach Sebastiana Szymańskiego i właśnie napastnika Barcelony, który na liście strzelców zapisał się już w drugiej części spotkania, na którą wyszedł z obandażowaną nogą.

 

37-latek rozegrał w tym sezonie dziewięć meczów w barwach "Dumy Katalonii" i zdobył cztery bramki.

