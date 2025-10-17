Kontuzja Lewandowskiego. Jak zareagował Flick?

Robert Lewandowski

Absencja polskiego napastnika sprawia, że niemiecki szkoleniowiec ma do dyspozycji jedynie jednego nominalnego napastnika - Ferrana Torresa. Jak z takim stanem rzeczy poradzi sobie Flick? Hiszpańskie media donoszą, że nie zamierza zmieniać pomysłu na grę.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego to kolejne zmartwienie dla Hansiego Flicka

Lewandowski to kolejny z czołowych zawodników Blaugrany, który doznał kontuzji. W ostatnich meczach w składzie brakowało Joana Garcii, Lamina Yamala, Raphinhi, Fermina Lopeza i Gaviego, który wypadł z gry na długi czas. Uraz 37-letniego napastnika wykluczy go z hitowego starcia z Realem Madryt, co jest kolejnym zmartwieniem dla Flicka.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne informacje z Barcelony! Zdąży na El Clasico?

 

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że w obliczu kontuzji i ciężkiego okresu dla drużyny szkoleniowiec postanowił wygłosić przemowę przed czwartkowym treningiem.

"Trener Barcelony rozmawiał ze swoimi zawodnikami przed sesją i powiedział im, że każdy z nich musi dać z siebie wszystko. Niemiec poprosił ich również, aby w przypadku podjęcia dodatkowego treningu poza klubem skoordynowali swoją decyzję. Flick chce przywrócić drużynie najlepszą formę, wykorzystując dwa kolejne mecze przed El Clasico" – podaje "Mundo Deportivo".

Braki kadrowe nie zmieniają jednak filozofii gry niemieckiego szkoleniowca. Barcelona ma zachować swój ofensywny charakter i bazować na zaangażowaniu.

"Trener Barcelony nie zamierza rezygnować ze swojego stylu gry i chce, by jego zawodnicy byli w pełni zaangażowani w grę pod presją, bo tylko w ten sposób unikną ryzyka w defensywie. W zeszłym sezonie Barcelonie zawsze udawało się nadrobić braki. Flick jest przekonany, że Barcelona wróci na właściwe tory, ale wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku" – możemy przeczytać w artykule.

Przed Barceloną intensywny okres, gracze Blaugrany zagrają na przestrzeni ośmiu dni kolejno z Gironą, Olympiakosem i Realem Madryt. El Clasico zostanie rozegrane już 26 października o 16:15.

ST, Polsat Sport
