Kontuzja Lewandowskiego. Jak zareagował Flick?

Lewandowski to kolejny z czołowych zawodników Blaugrany, który doznał kontuzji. W ostatnich meczach w składzie brakowało Joana Garcii, Lamina Yamala, Raphinhi, Fermina Lopeza i Gaviego, który wypadł z gry na długi czas. Uraz 37-letniego napastnika wykluczy go z hitowego starcia z Realem Madryt, co jest kolejnym zmartwieniem dla Flicka.





ZOBACZ TAKŻE: Ważne informacje z Barcelony! Zdąży na El Clasico?

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że w obliczu kontuzji i ciężkiego okresu dla drużyny szkoleniowiec postanowił wygłosić przemowę przed czwartkowym treningiem.





"Trener Barcelony rozmawiał ze swoimi zawodnikami przed sesją i powiedział im, że każdy z nich musi dać z siebie wszystko. Niemiec poprosił ich również, aby w przypadku podjęcia dodatkowego treningu poza klubem skoordynowali swoją decyzję. Flick chce przywrócić drużynie najlepszą formę, wykorzystując dwa kolejne mecze przed El Clasico" – podaje "Mundo Deportivo".





Braki kadrowe nie zmieniają jednak filozofii gry niemieckiego szkoleniowca. Barcelona ma zachować swój ofensywny charakter i bazować na zaangażowaniu.





"Trener Barcelony nie zamierza rezygnować ze swojego stylu gry i chce, by jego zawodnicy byli w pełni zaangażowani w grę pod presją, bo tylko w ten sposób unikną ryzyka w defensywie. W zeszłym sezonie Barcelonie zawsze udawało się nadrobić braki. Flick jest przekonany, że Barcelona wróci na właściwe tory, ale wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku" – możemy przeczytać w artykule.





Przed Barceloną intensywny okres, gracze Blaugrany zagrają na przestrzeni ośmiu dni kolejno z Gironą, Olympiakosem i Realem Madryt. El Clasico zostanie rozegrane już 26 października o 16:15.

ST, Polsat Sport