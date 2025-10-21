Real Madryt - FC Barcelona. Kiedy jest El Clasico?

Czas na wielki hit piłkarski. W 10. kolejce La Liga Real Madryt podejmie Barcelonę. Będzie to starcie lidera z wiceliderem tamtejszej ekstraklasy.

Mecze Realu z Barceloną zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie i emocje. Dość powiedzieć, że po raz ostatni Królewscy i Blaugrana zmierzyły się w maju tego roku i Barcelona wygrała... 4:3. Real po kwadransie prowadził już 2:0, ale ostatecznie trzy punkty zgarnęli piłkarze z Katalonii.

Czy Lewandowski zagra w El Clasico?

Jak na razie nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra w El Clasico. Kapitan reprezentacji Polski jest kontuzjowany i wygląda na to, że do ostatniej chwili jego występ w meczu Real - Barcelona będzie stał pod znakiem zapytania.

W bramce Barcelony powinien natomiast zagrać Wojciech Szczęsny. Joan Garcia, pierwszy golkiper Dumy Katalonii, jest kontuzjowany i dzięki temu Polak wskoczył do podstawowego składu ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Real - Barcelona. Kiedy El Clasico?

Kiedy jest El Clasico? Najbliższy mecz Real - Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 26 października.

Real - Barcelona. O której El Clasico?

O której godzinie El Clasico? Mecz Real - Barcelona rozpocznie się o godzinie 16.15 polskiego czasu.

Real - Barcelona. Transmisja El Clasico. Gdzie obejrzeć?

Gdzie obejrzeć El Clasico 2025? Transmisja meczu Real - Barcelona w Eleven Sports 1 od godziny 16.15. Początek przedmeczowego studia o godzinie 14.30.

BS, Polsat Sport