Kontrowersyjna lista najlepszych piłkarzy świata! Robert Lewandowski pominięty

W poniedziałek 27 października na profilu Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych na platformie "X" pojawiła się lista 26 zawodników, którzy zostali nominowani do najlepszej drużyny 2025 roku. Według przekazanych informacji to zestawienie piłkarzy zostało stworzone na podstawie głosów zawodników z całego świata.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Grosicki przekazał smutną wiadomość. Pożegnał bliską osobę

Opublikowana lista wzbudziła spore kontrowersje w mediach społecznościowych. Kibice wytknęli Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych, że wśród nominowanych nie pojawili się między innymi Robert Lewandowski i Harry Kane. Inni natomiast twierdzą, że wyróżnieni nie powinni zostać Cole Pamer czy Kevin de Bruyne. Kontrowersje wywołały także nominacje dla Cristiano Ronaldo, rywalizującego obecnie w lidze saudyjskiej, czy Lionela Messiego, który gra w amerykańskiej lidze MLS.

Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych piłkarzy. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w poniedziałek 3 listopada.

Nominowani do XI FIFPO:

Bramkarze: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba, Virgil van Dijk

Pomocnicy: Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Fede Valverde, Vitinha

Napastnicy: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Leo Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Lamine Yamal

AA, Polsat Sport