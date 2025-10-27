Kontrowersyjna lista najlepszych piłkarzy świata! Robert Lewandowski pominięty
Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPRO) opublikowała listę zawodników, którzy zostali nominowani do najlepszej jedenastki 2025 roku. To ogłoszenie wywołało sporo kontrowersji. Wśród wyróżnionych piłkarzy nie znalazł się między innymi Robert Lewandowski.
W poniedziałek 27 października na profilu Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych na platformie "X" pojawiła się lista 26 zawodników, którzy zostali nominowani do najlepszej drużyny 2025 roku. Według przekazanych informacji to zestawienie piłkarzy zostało stworzone na podstawie głosów zawodników z całego świata.
ZOBACZ TAKŻE: Kamil Grosicki przekazał smutną wiadomość. Pożegnał bliską osobę
Opublikowana lista wzbudziła spore kontrowersje w mediach społecznościowych. Kibice wytknęli Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych, że wśród nominowanych nie pojawili się między innymi Robert Lewandowski i Harry Kane. Inni natomiast twierdzą, że wyróżnieni nie powinni zostać Cole Pamer czy Kevin de Bruyne. Kontrowersje wywołały także nominacje dla Cristiano Ronaldo, rywalizującego obecnie w lidze saudyjskiej, czy Lionela Messiego, który gra w amerykańskiej lidze MLS.
Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych piłkarzy. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w poniedziałek 3 listopada.
Nominowani do XI FIFPO:
Bramkarze: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma
Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba, Virgil van Dijk
Pomocnicy: Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Fede Valverde, Vitinha
Napastnicy: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Leo Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Lamine YamalPrzejdź na Polsatsport.pl