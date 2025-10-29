Nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego! Pilny komunikat Barcelony
W środę FC Barcelona opublikowała bardzo ważny komunikat. Jak się okazuje, zmagający się ostatnio z kontuzją Robert Lewandowski już wrócił do treningów z drużyną.
We wtorek 14 października "Duma Katalonii" wydała komunikat dotyczący urazu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.
"Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Jest to niewielkie uszkodzenie, a czas rekonwalescencji będzie zależał od rozwoju urazu" - napisano w oficjalnym komunikacie.
Nie było wiadomo, jak długo potrwa przerwa "Lewego" w grze. 37-latek przez kontuzję opuścił między innymi spotkanie z Olympiakosem w Lidze Mistrzów czy arcyważne starcie na krajowym podwórku z Realem Madryt.
Teraz jednak "Blaugrana" wydała pilny komunikat, który na pewno ucieszy kibiców ekipy ze stolicy Katalonii. Otóż zarówno Lewandowski, jak i Dani Olmo już wrócili do treningów z zespołem.
Swoje kolejne spotkanie Barcelona rozegra już w niedzielę 2 listopada. W ligowym spotkaniu podejmie Elche.