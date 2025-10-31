Wielki powrót Lewandowskiego i spółki. Czekali na to od dawna

Na razie dozwolone jest wpuszczenie na obiekt 23 tysięcy kibiców i można spodziewać się, że w przyszły piątek wszystkie miejsca się zapełnią. Kataloński klub od czerwca 2023 roku wszystkie mecze w roli gospodarza rozgrywał na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic.





Trening rozpocznie się o godzinie 11. Dla członków klubu, tzw. "socios”, bilet będzie kosztował pięć euro, pozostali kibice zapłacą dwa razy więcej. Całkowity dochód przekazany zostanie prowadzonej przez klub fundacji.





"Drużyna cieszy się, że będzie mogła znów powitać kibiców w swoim domu" - napisano na oficjalnej stronie internetowej "Dumy Katalonii”.

Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, jest po 10 kolejkach wiceliderem hiszpańskiej ekstraklasy. Zgromadziła 22 punkty, o pięć mniej od Realu, z którym przegrała w ubiegłym tygodniu w Madrycie 1:2.

ST, PAP