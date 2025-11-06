Plebiscyt FIFA. Lewandowski, Szczęsny i Pajor wśród najlepszych na świecie

Pajor o nagrodę rywalizowała będzie m.in. z czterema klubowymi koleżankami z Barcelony, w tym najlepszą w dwóch poprzednich edycjach Hiszpanką Aitaną Bonmati i laureatką z 2021 i 2022 roku jej rodaczką Alexią Putellas.





ZOBACZ TAKŻE: Milionerzy przyszli po Adama Nawałkę! Zaskakująca reakcja!



Polka została nominowana za zdobycie 43 bramek w 46 meczach Barcelony, a także przyczynienie się do pierwszego w historii awansu Polski na kobiece mistrzostwa Europy. Na Euro Pajor zdobyła jedną z bramek w wygranym meczu z Danią 3:2.

Krótsza, bo licząca 11 nazwisk, jest lista nominowanych do nagrody Piłkarza Roku. Zdominowali ją zwycięzcy Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain: Francuz Ousmane Dembele, Marokańczyk Achraf Hakimi oraz Portugalczycy Vitinha i Nuno Mendes.

Listę uzupełniają: Anglicy Harry Kane (Bayern Monachium) i Cole Palmer (Chelsea Londyn), Hiszpanie Pedri i Lamine Yamal (obaj Barcelona), Francuz Kylian Mbappe (Real Madryt), Brazylijczyk Raphinha (Barcelona) oraz Egipcjanin Mohamed Salah (Liverpool).

Robert Lewandowski, który wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku w edycjach 2020 i 2021, tym razem znalazł się w gronie 22 napastników mających szansę trafić do Drużyny Roku.

Szansę na to ma również Szczęsny, jego klubowy kolega z Barcelony, który jest też wśród ośmiu nominowanych do nagrody dla Najlepszego Bramkarza.

Nagroda Piłkarza Roku jest przyznawana od 1991 roku. W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

We wrześniu Złotą Piłkę plebiscytu "France Football" otrzymał Dembele.

ST, PAP