Robert Lewandowski praktycznie co roku pozostaje głośnym nazwiskiem na rynku transferowym. Reprezentant Polski ma już na swoim koncie występy w najlepszych ligach świata – Bundeslidze i La Liga, a jest możliwe, że do tej elitarnej listy dopisze również włoską Serie A.

Spekulacje na ten temat rozpoczęło katalońskie „Mundo Deportivo”, które powołując się na rzekome spotkanie szefów Milanu z Pinim Zahavim, snują scenariusz o sprowadzeniu Polaka na San Siro i powtórzenie historii Luki Modricia, który mimo dojrzałego wieku wciąż wnosi sporo jakości do gry „Rossoneri”.

- Szefowie Milanu spotkali się z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, aby omówić możliwości podpisania kontraktu. Albo w styczniu, albo gdy wygaśnie jego kontrakt z Barceloną, o ile nie zostanie przedłużony. Milan chce powtórzyć operację, którą przeprowadził z weteranem Luką Modriciem, który świetnie radzi sobie w tym sezonie. Lewandowski już wie o chęci podpisania z nim kontraktu przez Milan i jest to dla niego jedna z opcji, które rozważy latem, choć priorytetem wciąż jest Barcelona – informuje „Mundo Deportivo”.

Lewandowski w ostatnim czasie borykał się z kontuzjami. Kapitan reprezentacji Polski z powodu urazów nie wystąpił najpierw w pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy w połowie sierpnia, a ostatnio opuścił dwa inne starcia w tych rozgrywkach oraz jedno spotkanie Ligi Mistrzów. W niedzielę 2 listopada zagrał po raz pierwszy po urazie - rozegrał 17 minut w ligowym meczu z Elche (3:1).

- Po kontuzji czuję się dobrze, już trenuję z drużyną. Teraz liczy się tylko to, żeby pomóc drużynie. Jeśli chodzi o moją przyszłość, nie spieszę się, jestem spokojny. W moim wieku to chyba najlepsze rozwiązanie. Na razie mam nad czym pracować, przed nami jeszcze dużo meczów, w tym w reprezentacji. Tylko o tym myślę - powiedział na konferencji przed spotkaniem Barcelony w Lidze Mistrzów. W tym spotkaniu pojawił się na murawie w 58. minucie i nie zdołał zdobyć bramki.

