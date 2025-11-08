Wszystko jasne ws. przyszłości Lewandowskiego! Będzie transfer?

Przyszłość Roberta Lewandowskiego nie jest pewna. Światowe media od kilku tygodni spekulują na temat jego potencjalnego transferu. Niektórzy sugerowali, że Polak miałby opuścić Barcelonę już w styczniu, a najpoważniejszym kandydatem do pozyskania napastnika miał być AC Milan.

Najnowsze wieści o sytuacji Lewandowskiego przekazał uznany w środowisku dziennikarskim Fabrizio Romano. Ten donosi, że kapitan reprezentacji Polski podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości.

Według informacji Włocha, Lewandowski nie planuje zmiany otoczenia w zimie. Jest w pełni skupiony na dokończeniu trwającego sezonu w barwach "Dumy Katalonii".

Romano nie wyklucza jednak zmiany barw klubowych przez napastnika w lecie. Wręcz przeciwnie. Pisze o "dużych szansach" na rozstanie się Lewandowskiego z "Blaugraną" po zakończeniu tej kampanii. 37-latek miałby opuścić Barcelonę na zasadzie wolnego transferu.

Polak z pewnością inaczej wyobrażał sobie pierwszą część sezonu 2025/26. Na początku z rozgrywek wyeliminowała go kontuzja, a wywalczenie miejsca w pierwszej "11" nie było czymś oczywistym, bowiem świetnie prezentował się Ferran Torres. W październiku Lewandowski ponownie doznał urazu, po którym obecnie stopniowo wraca do gry.

Napastnik wystąpił łącznie w 11 spotkaniach, jednak tylko trzykrotnie rozpoczynał rywalizację w wyjściowym składzie. Przy tym cztery razy wpisywał się na listę strzelców.