Robert Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpańskie media są jednogłośne

Robert Lewandowski powoli wraca do gry po kontuzji. Polski napastnik wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach Barcelony. W ligowym starciu z Elche spędził na murawie 17 minut, natomiast w meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge grał przez 33 minuty.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne ws. przyszłości Lewandowskiego! Będzie transfer?

Wiele osób zastanawiało się, czy Hansi Flick w niedzielnym spotkaniu z Celtą Vigo pozwoli kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski wyjść w pierwszym składzie. Wątpliwości, co do ewentualnego pojawienia się "Lewego" na murawie, nie mają hiszpańskie media.

"AS" i "Marca", czyli jedne z najbardziej opiniotwórczych gazet sportowych w Hiszpanii opublikowały przewidywane składy na to spotkanie. W obu zestawieniach w wyjściowym składzie "Blaugrany" pojawił się Lewandowski. Dziennikarze nie mają jednak pewności, kto będzie towarzyszył mu w ataku. "AS" podaje, że obok Polaka zagrają Lamine Yamal i Ferran Torres, natomiast "Marca" sugeruje, że Torresa zastąpi Marcus Rashford.

W obu składach znalazł się również Wojciech Szczęsny.

Poniżej prezentujemy przewidywane składy Barcelony na mecz z Celtą Vigo.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo wg. gazety "AS":

Wojciech Szczęsny - Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia - Fermin Lopez, Marc Casado, Frenkie de Jong - Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo wg. gazety "Marca":

Wojciech Szczęsny - Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia - Marc Casado, Frenkie de Jong - Fermin Lopez - Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

AA, Polsat Sport