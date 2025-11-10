Wypalił ws. Lewandowskiego. Niesamowite, co powiedział po wielkim wyczynie Polaka

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma za sobą świetny występ w meczu Celta Vigo - FC Barcelona. Polak skompletował hat-tricka, a jego ekipa wygrała 4:2. Trener "Blaugrany" Hansi Flick był pod wrażeniem gry swojego napastnika.

Robert Lewandowski i Frenkie de Jong z FC Barcelony cieszą się po zdobyciu bramki.
fot. PAP
Robert Lewandowski i Frenkie de Jong świętują gola dla Barcelony

Spotkania na Balaidos nie były w ostatnim czasie łatwe dla Barcelony. W niedzielę gospodarze ponownie postawili się faworytom, dwukrotnie odpowiadając na ich trafienia, ale ostatecznie nie przyniosło to nawet punktu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koncert Lewandowskiego! Pierwszy hat-trick Polaka w tym sezonie

 

Bohaterem okazał się Lewandowski, który do przerwy strzelił dwa gole, a w 73. minucie skompletował hat-tricka. Jedno trafienie dorzucił Lamine Yamal i Barcelona wygrała 4:2.

 

Było to pierwsze spotkanie Polaka w wyjściowym składzie od urazu, jakiego nabawił się przed ostatnim zgrupowaniem reprezentacji Polski. Czy to oznacza, że Lewandowski na dłużej zagości w wyjściowym składzie "Blaugrany"?

 

- Jest za wcześnie na decyzje - powiedział Hansi Flick. - Po kontuzji zobaczyłem innego Lewandowskiego. Wrócił wcześniej i bardzo dobrze, że strzelił trzy gole, był pewny siebie - dodał.

 

Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga ze stratą trzech punktów do Realu Madryt. W klasyfikacji strzelców Lewandowski zajmuje trzecie miejsce (siedem trafień, tyle samo co Julian Alvarez). Prowadzi Kylian Mbappe (13 bramek).

