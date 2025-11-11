Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego? Niespodziewana teoria o... zakończeniu kariery!

Polski napastnik trafił do "Blaugrany" przed sezonem 2022/2023 - mieszka więc już w okolicach Barcelony ponad trzy lata. Umowa Lewandowskiego wygasa wraz z końcem sezonu, ale zdaniem dziennikarzy Diario Sport, Polak ma być zdeterminowany do pozostania w klubie na jeszcze jeden sezon. Ma to mieć związek z sytuacją rodzinną. Lewandowscy mają być zachwyceni życiem w Hiszpanii, a Robert wciąż chce rywalizować na najwyższym poziomie. Zdaje się więc, że decyzja będzie należeć do Barcelony.





ZOBACZ TAKŻE: Krychowiak nie próżnuje! Wiadomo, co będzie robił po zakończeniu kariery



Zdaniem dziennikarz, od decyzji klubu zależy przyszłość Lewandowskiego jako piłkarza. Coraz więcej mówi się, że ze względu na rodzinę i ambicje sportowe 37-latek nie będzie chętny na przenosiny do np. Arabii Saudyjskiej. Polski napastnik mógłby nawet zgodzić się na rolę zmiennika - chce po prostu cały czas rywalizować o najważniejsze trofea na Starym Kontynencie.

Z informacji podawanych przez hiszpański portal można wywnioskować, że jeżeli Barcelona nie zechce zatrzymać Polaka u siebie na kolejny sezon i nie pojawi się żadna oferta z czołowego klubu europejskiego, Lewandowski może rozważać nawet zakończenie piłkarskiej kariery.





Byłby to z pewnością ogromny szok dla całej społeczności piłkarskiej, ponieważ Lewandowski nadal jest w świetnej formie fizycznej. W ostatnim meczu z Celtą Vigo, strzelając hat-tricka, potwierdził że wciąż jest ważnym zawodnikiem dla ekipy Hansiego Flicka.





Działacze klubu z Katalonii nie chcą jednak zajmować się tematem przyszłości Lewandowskiego na tak wczesnym etapie sezonu.





"Decyzja zapadnie, gdy sezon będzie w pełnym rozkwicie: liczby, nastroje, kondycja fizyczna, wpływ na zespół w kluczowych momentach - to będzie oceniane pod kątem przedłużenia współpracy" - czytamy na portalu Diario Sport.





Lewandowski rozegrał do tej pory w barwach Barcelony 159 spotkań. Strzelił 108 goli i zanotował 20 asyst. Dwukrotnie wygrywał ligę hiszpańską i Superpuchar Hiszpanii. Raz triumfował w Pucharze Hiszpanii i dodatkowo w swoim debiutanckim sezonie na hiszpańskich boiskach został królem strzelców ligi.

ST, Polsat Sport