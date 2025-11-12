Lewandowski na czele! Prześcignął Messiego i Ronaldo

Polski napastnik wrócił do pierwszego składu "Blaugrany" w wielkim stylu. Hat-trick w starciu z Celtą był pierwszym takim wyczynem Lewandowskiego od ponad roku. Przed tą konfrontacją ostatni raz trzy bramki w jednym meczu Lewandowski zdobył 6 października 2024 roku przeciwko Deportivo Alaves.





ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski w kolejnym wielkim klubie? Legenda naciska na transfer



Hat-trick Polaka nie umknął fanom różnego rodzaju statystyk. Jak sprawdził portal Flashscore, w ciągu ostatniej dekady nikt nie strzelał trzech goli w jednym meczu częściej od 37-latka. Lewandowski w ciągu ostatnich dziesięciu lat kompletował hat-tricka 26 razy i po meczu z Celtą wyprzedził w tej statystyce napastnika Bayernu Monachium - Harry’ego Kane’a.

Na dalszych pozycjach, z takim samym wynikiem dwudziestu trzech hat-tricków, są Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Ponad dwadzieścia razy trzy bramki w jednym meczu w tym czasie zdobywali również Erling Haaland i Kylian Mbappe.





Szansa na kolejne gole dla Lewandowskiego już w piątek. Polska o 20:45 zmierzy się na PGE Narodowym z reprezentacją Holandii.

ST, Polsat Sport