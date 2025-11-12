To on ma zastąpić Lewandowskiego! Zrobił to już w jednym klubie

Harry Kane jest priorytetową opcją do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie - informuje "The Guardian". Zdaniem angielskich dziennikarzy szefowie "Dumy Katalonii" kontaktowali się już z napastnikiem Bayernu Monachium, który zastąpił wcześniej Polaka w niemieckim zespole.

Robert Lewandowski może odejść z Barcelony

To byłby prawdziwy hit transferowy! Mowa o potencjalnych przenosinach Harry'ego Kane'a do Barcelony i odejścia Roberta Lewandowskiego z hiszpańskiego klubu. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o wygasającym kontrakcie Polaka i małym prawdopodobieństwie jego przedłużenia. Coraz poważniej brzmią zatem potencjalne nazwiska kandydatów do zastąpienia zawodnika, który od dłuższego czasu decyduje o ofensywnej formie "Dumy Katalonii".


Tym samym w gronie potencjalnych wzmocnień Barcelony pojawił się Harry Kane. Angielski napastnik świetnie radzi sobie w Bayernie Monachium, gdzie dołączył niedługo po odejściu Lewandowskiego z niemieckiego klubu. Tylko w tym sezonie zdobył 13 bramek w 10 meczach Bundesligi i odnotował trzy asysty. Jak informuje "The Guardian" przedstawiciele Barcelony podjęli już kontakt z zawodnikiem i traktują go jako priorytetową opcję do wejścia w buty reprezentanta Polski.


Barcelona nie jest jedynym możliwym kierunkiem Kane'a w najbliższym letnim oknie transferowym. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają również kluby z Arabii Saudyjskiej o czym informuje także kataloński "Sport". Kontrakt Anglika z Bayernem obowiązuje do 2027 roku.

