To on ma zastąpić Lewandowskiego! Zrobił to już w jednym klubie

To byłby prawdziwy hit transferowy! Mowa o potencjalnych przenosinach Harry'ego Kane'a do Barcelony i odejścia Roberta Lewandowskiego z hiszpańskiego klubu. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o wygasającym kontrakcie Polaka i małym prawdopodobieństwie jego przedłużenia. Coraz poważniej brzmią zatem potencjalne nazwiska kandydatów do zastąpienia zawodnika, który od dłuższego czasu decyduje o ofensywnej formie "Dumy Katalonii".



Tym samym w gronie potencjalnych wzmocnień Barcelony pojawił się Harry Kane. Angielski napastnik świetnie radzi sobie w Bayernie Monachium, gdzie dołączył niedługo po odejściu Lewandowskiego z niemieckiego klubu. Tylko w tym sezonie zdobył 13 bramek w 10 meczach Bundesligi i odnotował trzy asysty. Jak informuje "The Guardian" przedstawiciele Barcelony podjęli już kontakt z zawodnikiem i traktują go jako priorytetową opcję do wejścia w buty reprezentanta Polski.



Barcelona nie jest jedynym możliwym kierunkiem Kane'a w najbliższym letnim oknie transferowym. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają również kluby z Arabii Saudyjskiej o czym informuje także kataloński "Sport". Kontrakt Anglika z Bayernem obowiązuje do 2027 roku.

PI