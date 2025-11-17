Mecz z Maltą kolejną szansą dla Lewandowskiego? Może to zrobić po raz pierwszy

Bilans 37-letniego napastnika Barcelony w drużynie narodowej to 162 spotkania i 87 trafień. Do tej pory zdobywał gole w 60 meczach, a jego "ofiarami" było 38 różnych ekip.





ZOBACZ TAKŻE: Wymuszone zmiany w składzie Polaków! Na kogo postawi Urban?

Pierwszą - San Marino, w jego debiucie w drużynie narodowej 10 września 2008, czyli ponad 17 lat temu. Ostatnim przeciwnikiem, którego bramkarza pokonał po raz pierwszy, była Finlandia (3:1) 7 września w Chorzowie.

W międzyczasie uzyskał gole w meczach z: Irlandią, Singapurem, Bułgarią, Australią, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Norwegią, Niemcami, Koreą Południową, Białorusią, Grecją, Czarnogórą, Litwą, Gibraltarem, Gruzją, Szkocją, Islandią, Portugalią, Kazachstanem, Danią, Armenią, Rumunią, Chile, Łotwą, Izraelem, Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Andorą, Hiszpanią, Szwecją, Belgią, Albanią, Arabią Saudyjską, Francją, Mołdawią i Wyspami Owczymi.

Dotychczas Lewandowski miał okazję tylko raz zagrać przeciw ekipie Malty. Było to 24 marca tego roku na PGE Narodowym w pierwszej potyczce tych zespołów w eliminacjach. Wszedł na boisko w 66. minucie, a oba gole wcześniej strzelił Karol Świderski.

Mecz Malta - Polska rozpocznie się o godzinie 20:45.

ST, PAP