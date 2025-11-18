Lewandowski przemówił w środku nocy. Ważne słowa do kibiców

Jakub ŻelepieńRobert Lewandowski

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje mistrzostw świata wyjazdowym zwycięstwem nad Maltą (3:2). W nocy po spotkaniu Robert Lewandowski przemówił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sprawdź, co napisał kapitan naszej kadry.

Czterech piłkarzy reprezentacji Polski na boisku po meczu, w tym Robert Lewandowski.
fot. PAP
Lewandowski przemówił w środku nocy. Ważne słowa do kibiców

Podopieczni Urbana byli zdecydowanymi faworytami starcia ze 166. w światowym rankingu Maltą, nawet mimo faktu, że ten zespół trzy dni wcześniej sensacyjnie pokonał w Helsinkach Finlandię 1:0. Wcześniej jednak w eliminacjach Maltańczycy przegrali np. z Holandią 0:8 i 0:4.

 

Spotkanie okazało się trudniejsze, niż można było się spodziewać. Ostatecznie Polska wygrała 3:2. Zajęła tym samym drugie miejsce w grupie G i wystąpi w marcowych barażach o awans. Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i decydującą Piotr Zieliński w 85. minucie.


W nocy z poniedziałku na wtorek głos w mediach społecznościowych zabrał Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry podsumował spotkanie, zwracając uwagę na świetny doping biało-czerwonych kibiców, którzy wybrali się na Maltę.


"Mecz wygrany! Dziękujemy za potężne wsparcie z trybun!


…Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie, POLSKO, oddał życie swe!" - napisał Lewandowski.


W marcu Polacy wystąpią w dwustopniowych barażach o MŚ 2026.

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAROBERT LEWANDOWSKI
