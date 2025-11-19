UEFA dała zielone światło. Lewandowski i spółka szykują się na wielki mecz!

Po ponad trzech latach Liga Mistrzów powróci na Camp Nou. Ostatnie spotkanie w ramach tych rozgrywek na tym stadionie FC Barcelona rozegrała 26 października 2022 roku. Piłkarze "Blaugrany" przegrali wtedy dotkliwie z Bayernem Monachium 0:3. Co ciekawe, regulamin UEFA nie przewiduje zmiany obiektu w trakcie kampanii rozgrywek europejskich, lecz działacze pozytywnie przychylili się do prośby klubu. Efektem czego "Barca" 9 grudnia rozegra na Camp Nou spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt.





"FC Barcelona informuje, że szóste spotkanie fazy ligowej Ligi Mistrzów, we wtorek 9 grudnia o godzinie 21:00, przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, zostanie rozegrane na Spotify Camp Nou. Decyzja ta zapadła po uzyskaniu licencji pierwszego użytkowania dla Fazy 1B, która pozwala na zwiększenie pojemności i obejmuje cały sektor Lateral, dołączając do licencji Fazy 1A — obejmującej Trybunę i Gol Sur — i staje się skuteczna po zaakceptowaniu wniosku przez UEFA, która uznała, że spełnione zostały wszystkie wymagane kryteria" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.



UEFA poszła na tak zwaną "rękę" FC Barcelonie już po raz drugi w tym sezonie. Działacze klubu z Katalonii chcieli rozpocząć sezon Ligi Mistrzów na wyjeździe, by zyskać więcej czasu na przystosowanie Stadionu Olimpijskiego do wymogów i otrzymali taką możliwość.





Według dziennikarzy "Mundo Deportivo" na meczu z Deportivo Alaves pojawią się na Camp Nou przedstawiciele UEFA, by sprawdzić na miejscu, czy wszystko jest zgodne z panującymi wymogami.





Pierwszy mecz na wyremontowanym Camp Nou już 22 listopada o 16:15. Przeciwnikiem "Blaugrany" będzie Athletic Bilbao.

ST, Polsat Sport