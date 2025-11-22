Gol Lewandowskiego, koncert Barcelony! Efektowny triumf po powrocie

Lewandowski już w piątej minucie meczu zdobył dla Barcelony pierwszego gola na zmodernizowanym Camp Nou. Po bramce polskiego piłkarza gospodarze w pierwszym od 28 maja 2023 roku występie na swoim słynnym stadionie prowadzili z Athletic Bilbao 1:0.

Ostatnią bramkę na obiekcie Barcelony zdobył Gavi w meczu z Mallorcą (3:0). Później stadion został poddany gruntownemu remontowi. Od tego czasu Barcelona grała w roli gospodarza na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys, określanym również jako Montjuic, od nazwy wzgórza.

Na początku tego tygodnia potwierdzono jednak powrót na Camp Nou, który wcześniej z powodu opóźnień w pracach był kilka razy przekładany. Na razie trybuny zostały otwarte tylko częściowo, a dozwolona pojemność wynosi 45 401 miejsc, czyli znacznie poniżej 105 tysięcy, które stadion ma mieć po zakończeniu remontu.

Na golu Lewandowskiego ekipa Hansiego Flicka nie zakończyła tego dnia strzelania. Na 2:0 podwyższył Ferran Torres, który wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej połowy. Inny z reprezentantów Hiszpanii, Fermin Lopez podwyższył rezultat na 3:0 tuż po przerwie.

Od 54. minuty goście grali w osłabieniu - czerwoną kartkę zobaczył Oihan Sancet. 10 minut później Lewandowski opuścił boisko - zmienił go 17-letni Dro Fernandez.

W doliczonym czasie gry rezultat ustalił Torres, strzelając swojego drugiego gola w tym meczu.

Drugi z Polaków w ekipie mistrza Hiszpanii - bramkarz Wojciech Szczęsny - w sobotę był rezerwowym, gdyż do zdrowia po kontuzji wrócił Joan Garcia.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0)

Bramki: Lewandowski 4, Torres 45+3, 90+1, Lopez 48

FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia (Bernal 74), Martin - Lopez (Casado 64), Olmo (Raphinha 81), Torres - Balde (Araujo 46), Lewandowski (Fernandez 64), Yamal

Athletic Bilbao: Simon - Gorosabel, Vivian, laporte, Berchiche - Jauregizar (Vesga 68), Ruiz de Galarreta (Rego 55) - Berenguer (Boiro 68), Sancet, Nico Williams (Navarro 56) - Gomez (Guruzeta 56)

Żółte kartki: Ruiz de Galarreta, Gorosabel

Czerwona kartka: Sancet 54

BS, PAP, Polsat Sport