Pele, Ronaldo, Messi… i Lewandowski?! Polak wkracza do panteonu strzeleckich legend
Robert Lewandowski już teraz może być wymieniany jednym tchem z największymi strzeleckimi legendami w historii piłki nożnej. Znajduje się w gronie takich graczy jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Pele czy Ferenc Puskas. Oto lista najlepszych strzelców reprezentacyjnych w historii.
Lewandowski już na siódmym miejscu
Robert Lewandowski 17 listopada 2025 roku otworzył wynik wyjazdowego meczu Polski z Maltą, który ostatecznie nasza kadra wygrała 3:2. Dla Polaka to już 88. gol w 163. meczach w reprezentacji Polski. Jest absolutnym rekordzistą w kraju i należy do ścisłej światowej czołówki. Daje mu to siódme miejsce w historii piłki nożnej, jednak z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Niedościgniony pozostaje Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Ten wybitny piłkarz w 226. oficjalnych meczach kadry strzelił 143 gole. Drugie miejsce zajmuje jego odwieczny rywal Argentyńczyk Lionel Messi, który w 196. spotkaniach uzbierał 115 bramek. Podium uzupełnia legendarny Irańczyk Ali Daei z dorobkiem 108. trafień w 148. meczach. Wydaje się, że Robertowi Lewandowskiemu trudno będzie zbliżyć się do tej trójki, jednak TOP 5 zestawienia jest jak najbardziej w jego zasięgu.
Tylko Ronaldo i Lukaku lepsi w Europie
Biorąc pod uwagę tylko drużyny europejskie, to Robert Lewandowski już teraz znajduje się na podium. O jedno trafienie więcej od niego ma Belg Romelulu Lukaku, który także jest aktywnym zawodnikiem i wciąż ma szansę na śrubowanie wyniku. Pierwszy jest Cristiano Ronaldo i raczej nikt nie dogoni go w najbliższych latach.
Polak w gronie prawdziwych legend
Obecność Roberta Lewandowskiego w gronie największych legend strzeleckich w historii piłki nożnej to doskonałe potwierdzenie jego klasy i tego, jak dużo znaczy w futbolu. W czołowej 15. strzelców reprezentacyjnych znajdują się nie tylko wymieniane już gwiazdy, ale też m.in.:
• Pele
• Ferenc Puskas
• Harry Kane
• Neymar.
Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w kolejnych miesiącach chce śrubować swoje rekordy, a najbliższa szansa na to już w marcowych barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.
Najlepsi strzelcy reprezentacyjni – TOP 10
1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 143
2. Leo Messi (Argentyna) - 115
3. Ali Daei (Iran) - 108
4. Sunil Chhetri (Indie) - 95
5. Romelu Lukaku (Belgia) - 89
6. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89
7. Robert Lewandowski (Polska) - 88
8. Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - 85
9. Ferenc Puskas (Węgry, Hiszpania) - 84
10. Godfrey Chitalu (Zambia) - 79