Pele, Ronaldo, Messi… i Lewandowski?! Polak wkracza do panteonu strzeleckich legend

Lewandowski już na siódmym miejscu

Robert Lewandowski 17 listopada 2025 roku otworzył wynik wyjazdowego meczu Polski z Maltą, który ostatecznie nasza kadra wygrała 3:2. Dla Polaka to już 88. gol w 163. meczach w reprezentacji Polski. Jest absolutnym rekordzistą w kraju i należy do ścisłej światowej czołówki. Daje mu to siódme miejsce w historii piłki nożnej, jednak z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.



Niedościgniony pozostaje Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Ten wybitny piłkarz w 226. oficjalnych meczach kadry strzelił 143 gole. Drugie miejsce zajmuje jego odwieczny rywal Argentyńczyk Lionel Messi, który w 196. spotkaniach uzbierał 115 bramek. Podium uzupełnia legendarny Irańczyk Ali Daei z dorobkiem 108. trafień w 148. meczach. Wydaje się, że Robertowi Lewandowskiemu trudno będzie zbliżyć się do tej trójki, jednak TOP 5 zestawienia jest jak najbardziej w jego zasięgu.

Tylko Ronaldo i Lukaku lepsi w Europie

Biorąc pod uwagę tylko drużyny europejskie, to Robert Lewandowski już teraz znajduje się na podium. O jedno trafienie więcej od niego ma Belg Romelulu Lukaku, który także jest aktywnym zawodnikiem i wciąż ma szansę na śrubowanie wyniku. Pierwszy jest Cristiano Ronaldo i raczej nikt nie dogoni go w najbliższych latach.

Polak w gronie prawdziwych legend

Obecność Roberta Lewandowskiego w gronie największych legend strzeleckich w historii piłki nożnej to doskonałe potwierdzenie jego klasy i tego, jak dużo znaczy w futbolu. W czołowej 15. strzelców reprezentacyjnych znajdują się nie tylko wymieniane już gwiazdy, ale też m.in.:



• Pele

• Ferenc Puskas

• Harry Kane

• Neymar.



Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w kolejnych miesiącach chce śrubować swoje rekordy, a najbliższa szansa na to już w marcowych barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Najlepsi strzelcy reprezentacyjni – TOP 10

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 143

2. Leo Messi (Argentyna) - 115

3. Ali Daei (Iran) - 108

4. Sunil Chhetri (Indie) - 95

5. Romelu Lukaku (Belgia) - 89

6. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89

7. Robert Lewandowski (Polska) - 88

8. Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - 85

9. Ferenc Puskas (Węgry, Hiszpania) - 84

10. Godfrey Chitalu (Zambia) - 79