Znowu głośno o Lewandowskim. Flick nie ma złudzeń

37-latek sporą część tego sezonu stracił z powodu kontuzji, ale teraz znowu błyszczy formą. Niedawno w konfrontacji z Celtą Vigo popisał się hat-trickiem. Strzelił również gola dla reprezentacji Polski przeciwko Malcie w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Po powrocie ze zgrupowania Lewandowskiego spotkał spory zaszczyt. Został bowiem mianowany kapitanem drużyny na sobotni mecz z Athletic Bilbao, dodatkowo na legendarnym Camp Nou, na który Barcelona wróciła po prawie trzech latach przerwy!

Lewandowski już w czwartej minucie otworzył wynik spotkania, popisując się efektownym trafieniem. Po godzinie gry opuścił plac gry i został pożegnany przez publiczność owacją na stojąco. Hiszpańskie media podkreślają, że Polak przeszedł do historii jako pierwszy strzelec i kapitan "Blaugrany" na odnowionym obiekcie.

"Potrafi zdobyć bramkę z niczego, a do tego znakomicie wspiera zespół grą z pierwszej piłki. Nie musi często być aktywny, by rozstrzygać mecze" - pisze kataloński "Sport".

Z kolei Flick zapytany o Lewandowskiego na pomeczowej konferencji prasowej nie ma wątpliwości, że Polak to wciąż czołowy napastnik świata.

- Kiedy ma szansę, to prawdopodobieństwo, że strzeli gola, jest bliskie sto procent. Dzisiaj był bardzo ważny. Wcześnie zdobyliśmy bramkę, co dało nam pewność siebie. W ostatnich dziesięciu latach jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą "9" na świecie. To nie ma nic wspólnego z jego wiekiem. Jest w formie, ma głód bramek. To ważne — rzekł Niemiec, który współpracował z Lewandowskim w Bayernie Monachium.

Lewandowski ma na koncie osiem goli w tym sezonie - wszystkie strzelone w La Liga. Odkąd trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku zdobył już 109 bramek i zanotował 20 asyst w 160 spotkaniach.

Polsat Sport