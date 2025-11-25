Kolejny klub zgłosił się po Lewandowskiego! Zaskakująca oferta

Robert Lewandowski znalazł się na radarze wielu uznanych klubów w Europie ze względu na kończący się wraz z tym sezonem jego kontrakt z Barceloną. Polak nie zamierza jednak zmieniać pracodawcy i liczy na przedłużenie umowy.

Robert Lewandowski wciąż błyszczy w barwach Barcelony, ale jego przyszłość jest otwarta

Polak znakomicie czuje się w stolicy Katalonii i mimo upływu lat, nadal znajduje się w wysokiej formie. Ostatnio poprowadził Barcelonę do efektownej wygranej z Athletic Bilbao 4:0. 37-latek wyszedł z opaską kapitańską na Camp Nou i strzelił gola już w czwartej minucie. W sumie ma na koncie osiem trafień w trzynastu meczach tego sezonu.

 

Jego kontrakt z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu 2026 roku i na razie nie wiadomo, czy Barcelona złoży mu propozycję przedłużenia umowy. Jeżeli Polak nadal będzie imponował formą, można spodziewać się pozytywnego zakończenia negocjacji. Lewandowski liczy na taki obrót wydarzeń i odrzuca kolejne oferty, które napływają z innych klubów.

 

ZOBACZ TAKŻE: FIFA podjęła decyzję! PZPN ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu Polska - Holandia

 

To jednak nie zniechęca innych klubów do próby skuszenia Lewandowskiego lukratywnym kontraktem. Niedawno głośno było o zainteresowaniu jego usługami ze strony AC Milan. Teraz według doniesień niemieckiego Sky Sports, chętni są działacze Fenerbahce. Ba, turecki gigant byłby gotów sprowadzić 37-latka już w styczniu!

 

"Fenerbahce wyraziło konkretne zainteresowanie pozyskaniem Lewandowskiego w trakcie zimowego okienka transferowego, ale Polak odmówił. Lewandowski chce zostać w Barcelonie przynajmniej do końca sezonu i nie planuje zmiany klubu w styczniu. Jego przyszłość w Barcelonie pozostaje zupełnie otwarta ze względu na wygasający kontrakt" - podkreśla Florian Plettenburg ze Sky Sports.

 

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Rozegrał 160 meczów, w których zdobył 109 bramek i zanotował 20 asyst. Piłkarzem Fenerbahce jest Sebastian Szymański.

