Ważny mecz Barcelony w Lidze Mistrzów! Czy zagrają Lewandowski i Szczęsny?

We wtorek 25 listopada rozegrane zostaną kolejne mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów. W piątej kolejce największego europejskiego pucharu Chelsea podejmie Barcelonę. Warto podkreślić, że obie ekipy do tej pory uzbierały po tyle samo punktów, czyli siedem, przez co znajdują się w środkowej części tabeli.

Media w Hiszpanii już zastanawiają się, jak może wyglądać skład "Dumy Katalonii" na to starcie. "Sport" i "Marca" przewidują, że na murawie nie pojawi się Wojciech Szczęsny, jego miejsce ma zająć Joan Garcia. Dziennikarze nie zgadzają się jednak w sprawie linii ofensywnej "Blaugrany". "Marca" twierdzi, że obok Roberta Lewandowskiego i Lamine Yamala znajdzie się Ferran Torres. Natomiast w składzie podanym przez "Sport" Torres zamieniony został na Marcusa Rashforda.

Poniżej prezentujemy przewidywane składy Barcelony na wyjazdowy mecz z Chelsea.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Chelsea wg. gazety "Sport":

Joan Garcia - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Chelsea wg. gazety "Marca":

Joan Garcia - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Eric Garcia, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Tores - Robert Lewandowski

Początek meczu Chelsea - FC Barcelona o godzinie 21:00. Relacja na żywo ze spotkania na Polsatsport.pl.

