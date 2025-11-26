Wrze po porażce Barcelony. Media bez litości dla Lewandowskiego

Drużyna ze stolicy Katalonii już po raz trzeci w tej kampanii Ligi Mistrzów straciła punkty. Porażka 0:3 to jednak sytuacja bez precedensu w tym sezonie. Ciężko szukać więc pozytywów po takim występie i raczej nie próbowały tego robić hiszpańskie media, które ostro oceniły większość zawodników "Blaugrany". Pozytywnej noty nie otrzymał również mało widoczny tego wieczoru Robert Lewandowski, który został zmieniony w 62. minucie.





Hiszpański "Sport" docenił jedynie początek spotkania w wykonaniu Polaka. Przez resztę meczu napastnik ich zdaniem nie dał zbyt wiele drużynie. Określony został jako "nieobecny" i otrzymał notę "4". Gorzej od Lewandowskiego zdaniem tego medium wypadli: Ferran Torres, Ronald Araujo i Jules Kounde.





"Dobry w pierwszych minutach, kreował i był skuteczny. Ale to był miraż, potem całkowicie zniknął. Nie pomógł w niczym kolegom z drużyny" - ocenił Lewandowskiego jeden z dziennikarzy "Sport".





Nieco łaskawsze dla Polaka było "Mundo Deportivo", które zwróciło uwagę na fakt, że przy tak słabo dysponowanej drużynie napastnik nie mógł wiele zrobić. Ten portal podsumował Lewandowskiego jako "zapomniany".





"Jeden z nielicznych, którzy weszli dobrze w mecz. To było widoczne, ale szybko się skończyło. Gdy Barca ledwo mijała środek pola, jego obecność była bezcelowa" - taką opinię wygłosiło "Mundo Deportivo".





Polski napastnik po spotkaniu z Chelsea wciąż pozostaje bez trafienia w tej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Flicka, z uwagi na dwie porażki i jeden remis w pięciu meczach tej kampanii, mocno skomplikowali sobie sprawę bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek.





Szansę na przełamanie Lewandowski będzie mieć 9 grudni. Barcelona zmierzy się wtedy na Camp Nou z Eintrachtem Frankfurt.





ST, Polsat Sport