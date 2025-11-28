Lewandowski jednak zagra w Milanie? Włosi informują: sprawy nabierają rozpędu

37-letni zawodnik, pomimo zaawansowanego wieku, wciąż regularnie zdobywa bramki na najwyższym poziomie. Lewandowski w tym sezonie dla klubu i kadry zdobył 11 bramek w 19 występach. Jeśli umowa Polaka z "Barcą" nie zostanie przedłużona, będzie on mógł po obecnej kampanii zmienić barwy, a jego nowy pracodawca pozyska go wtedy za darmo. Nic dziwnego, że jest on gorącym nazwiskiem na rynku transferowym.





ZOBACZ TAKŻE: Wielki moment! Van Persie zadebiutował w Feyenoordzie



Kilka dni temu głośno było o zainteresowaniu ze strony tureckiego Fenerbahçe. Jak donosiło niemieckie Sky Sports, Lewandowski otrzymał oficjalną ofertę od ekipy, w barwach której występuje Sebastian Szymański. Polski napastnik miał ją natychmiastowo odrzucić, twierdząc, że do końca obecnego sezonu nie chce opuszczać Hiszpanii.

Co zatem stanie się z karierą Lewandowskiego po kampanii 2025/2026? Zdaniem włoskiego calciomercato.com nieprzedłużenie wygasającej umowy z Barceloną ma być coraz bardziej prawdopodobne. Z tego faktu miałby skorzystać AC Milan. O zainteresowaniu "Rossonerich" Lewandowskim mówi się od dawna. Działacze klubu z Mediolanu mają być obecnie bardzo zdeterminowani, by w najbliższe lato pozyskać Polaka.





37-latek mógłby być kluczowym elementem w walce o scudetto. AC Milan od lat nie może znaleźć snajpera, który zagwarantuje drużynie wiele goli. Ostatnim, który przekroczył barierę dwudziestu ligowych bramek, był Zlatan Ibrahimović, a miało to miejsce w sezonie 11/12.





Zainteresowanie Lewandowskim ze strony AC Milan należy traktować bardzo realnie. Wystarczy spojrzeć na ruch "Rossonerich" z minionego okienka transferowego. W klubie z Mediolanu pojawił się Luka Modrić, który dołączył do drużyny za darmo po tym, jak wygasła jego umowa z Realem Madryt. Obecnie 40-latek jest kluczowym zawodnikiem ekipy Allegriego i wciąż imponuje formą.

ST, Polsat Sport