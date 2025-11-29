Robert Lewandowski w wyjściowym składzie. A co z Wojciechem Szczęsnym?

W sobotę FC Barcelona podejmie Deportivo Alaves w meczu 14. kolejki La Liga. W hiszpańskich mediach już pojawiły się przewidywane składy "Dumy Katalonii" na to spotkanie.

"Marca" i "AS" są zgodne, co do pozycji Lewandowskiego. Według dziennikarzy polski snajper ma zapewnione miejsce w wyjściowej jedenastce na zbliżające się starcie, które zostanie rozegrane na "nowym" Spotify Camp Nou. Dziennikarze są również jednomyślni, jeżeli chodzi o Wojciecha Szczęsnego. Były bramkarz między innymi Juventusu ma rozpocząć mecz na ławce rezerwowych. Miejsce między słupkami "Blaugrany" zajmie Joan Garcia.

Poniżej prezentujemy przewidywane składy Barcelony na sobotni mecz.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Deportivo Alaves wg. gazety "Marca":

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo, Eric Garcia - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Deportivo Alaves wg. gazety "AS":

Joan Garcia - Alejandro Balde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Andreas Christensen - Frenkie de Jong, Marc Casadó - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski

Mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:15. Relacja na żywo ze spotkania będzie dostępna na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport