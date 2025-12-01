"Duma Katalonii" w poprzedniej kolejce pokonała Deportivo Alaves 3:1 i objęła prowadzenie w tabeli La Ligi. Zespół Hansiego Flicka wykorzystał remis Realu Madryt z Gironą (1:1), dzięki czemu wskoczył na pierwsze miejsce w ligowym zestawieniu. Barcelona ma na koncie cztery ligowe zwycięstwa z rzędu, choć zdecydowanie słabiej zaprezentowała się ostatnio w Lidze Mistrzów, gdzie uległa angielskiej Chelsea aż 0:3.

Do dyspozycji trenera "Blaugrany" będą Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Lewandowski ma na swoim koncie już osiem ligowych bramek w tym sezonie i zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji strzelców La Ligi. Wyprzedza go jedynie Kylian Mbappe, zawodnik Realu, który zdobył 14 goli. Szczęsny natomiast stracił ostatnio miejsce w podstawowym składzie po powrocie Joana Garcii po kontuzji.

Rywalem Barcelony będzie Atletico Madryt, które zajmuje czwarte miejsce w lidze, ale traci zaledwie trzy punkty do liderującej "Barcy". Drużyna Diego Simeone może pochwalić się najlepszą defensywą w całej lidze - straciła tylko 11 bramek w 14 spotkaniach. Atletico jest także w znakomitej formie, ponieważ notuje obecnie siedem zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Ostatni raz przegrało w październiku z Arsenalem w Lidze Mistrzów (0:4). W La Lidze pozostaje niepokonane od sierpnia, kiedy uległo Espanyolowi 1:2 - była to ich pierwsza i jak dotąd jedyna porażka w tym sezonie ligowym.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.