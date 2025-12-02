Nie tylko Lewandowski. Gwiazdy na wylocie z Barcelony. To będzie rewolucja!

Przypomnijmy - we wtorek dziennikarze The Athletic poinformowali, że umowa Lewandowskiego z Barceloną nie zostanie przedłużona i że polski napastnik opuści stolicę Katalonii po zakończeniu sezonu. Wygląda na to, że na tym nie koniec zmian, jeśli chodzi o kadrę ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja kapitana Barcelony. Klub przychylił się do jego prośby

Zdaniem dziennikarzy, z zespołu może odejść trzech innych znanych piłkarzy - Ronald Araujo, Andreas Christensen i Marc Casado. Sporo w ostatnim czasie mówi się także o odejściu kapitana Barcelony, Marc-Andre ter Stegena.

Po 14 ligowych kolejkach Barcelona ma na swoim koncie 34 punkty i jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy. Jeśli chodzi o zmagania w Lidze Mistrzów, Blaugrana spisuje się znacznie poniżej oczekiwań - siedem punktów w pięciu meczach i miejsce w środku ligowej tabeli.

BS, Polsat Sport