Nie tylko Lewandowski. Gwiazdy na wylocie z Barcelony. To będzie rewolucja!
Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu w Barcelonie dojdzie do ważnych zmian w kadrze. Oprócz Roberta Lewandowskiego, klub ma opuścić kilku znanych piłkarzy.
- Robert Lewandowski ma opuścić Barcelonę po zakończeniu sezonu
- Trzech innych piłkarzy może odejść z klubu
- Marc-Andre ter Stegen również rozważa odejście
- Barcelona jest liderem La Liga po 14 kolejkach
- Klub spisuje się poniżej oczekiwań w Lidze Mistrzów
Przypomnijmy - we wtorek dziennikarze The Athletic poinformowali, że umowa Lewandowskiego z Barceloną nie zostanie przedłużona i że polski napastnik opuści stolicę Katalonii po zakończeniu sezonu. Wygląda na to, że na tym nie koniec zmian, jeśli chodzi o kadrę ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka.
ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja kapitana Barcelony. Klub przychylił się do jego prośby
Zdaniem dziennikarzy, z zespołu może odejść trzech innych znanych piłkarzy - Ronald Araujo, Andreas Christensen i Marc Casado. Sporo w ostatnim czasie mówi się także o odejściu kapitana Barcelony, Marc-Andre ter Stegena.
Po 14 ligowych kolejkach Barcelona ma na swoim koncie 34 punkty i jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy. Jeśli chodzi o zmagania w Lidze Mistrzów, Blaugrana spisuje się znacznie poniżej oczekiwań - siedem punktów w pięciu meczach i miejsce w środku ligowej tabeli.Przejdź na Polsatsport.pl