To koniec! Barcelona podjęła decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego
Wciąż niejasna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Kontrakt napastnika z klubem wygasa wraz z końcem tego sezonu. Jak przekazał jednak największy kanał poświęcony "Blaugranie", Barca Universal, powołujący się na The Athletic, Polaka w przyszłym sezonie w stolicy Katalonii nie zobaczymy.
- Robert Lewandowski, mimo wieku, utrzymuje wysoką formę w Barcelonie
- Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku
- Duże kluby jak Fenerbahce i AC Milan są zainteresowane pozyskaniem Polaka
- Istnieją doniesienia o możliwym braku przedłużenia kontraktu z Barceloną
- Według "Barca Universal" piłkarz opuści klub
Polak znakomicie czuje się w stolicy Katalonii i mimo upływu lat, nadal znajduje się w wysokiej formie. Jego kontrakt z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu 2026 roku. W związku z tym po polskiego napastnika zgłaszają się wielkie kluby, takie jak np. Fenerbahce czy AC Milan.
ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja kapitana Barcelony. Klub przychylił się do jego prośby
37-latek prawdopodobnie liczył na nowy kontrakt i w kuluarach mówiło się, że odrzucił większość lukratywnych ofert. Okazuje się jednak, że być może jego dni w Barcelonie są już policzone.
"Z ostatniej chwili: Barca nie przedłuży kontraktu z Robertem Lewandowskim. Piłkarz opuszcza klub" - poinformował w mediach społecznościowych "The Athletic".
Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Dwukrotnie wywalczył z nią mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla i dwa Superpuchary. W sezonie 2022/2023 był królem strzelców Primera Division (23 gole).Przejdź na Polsatsport.pl