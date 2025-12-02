To koniec! Barcelona podjęła decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego

Polak znakomicie czuje się w stolicy Katalonii i mimo upływu lat, nadal znajduje się w wysokiej formie. Jego kontrakt z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu 2026 roku. W związku z tym po polskiego napastnika zgłaszają się wielkie kluby, takie jak np. Fenerbahce czy AC Milan.

37-latek prawdopodobnie liczył na nowy kontrakt i w kuluarach mówiło się, że odrzucił większość lukratywnych ofert. Okazuje się jednak, że być może jego dni w Barcelonie są już policzone.

"Z ostatniej chwili: Barca nie przedłuży kontraktu z Robertem Lewandowskim. Piłkarz opuszcza klub" - poinformował w mediach społecznościowych "The Athletic".

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Dwukrotnie wywalczył z nią mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla i dwa Superpuchary. W sezonie 2022/2023 był królem strzelców Primera Division (23 gole).

KP, Polsat Sport