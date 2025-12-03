Flick skomentował "pudło" Lewandowskiego. Nawet nie musieli go pytać

Menedżer ekipy ze stolicy Katalonii nie czekał nawet na pytanie któregoś z dziennikarzy o pomyłkę 37-latka. Niemiec bardzo szybko wypowiedział się w tej kwestii.

- Mogliśmy wykorzystać rzut karny. To była dla nas duża szansa, jednak ostatecznie ani przez chwilę się nie poddaliśmy. Skupiliśmy się na wygranej, co przyniosło nam kolejne trafienie. Jestem dumny z mojej ekipy po tym, co dzisiaj zobaczyłem - rzekł.

Lewandowski nie powiększył swojego dorobku bramkowego, ale i tak opuścił boisko Camp Nou przy akompaniamencie braw ze strony kibiców. Polak rozegrał bowiem przyzwoite zawody i przyczynił się do wygranej 3:1. Dzięki temu FC Barcelona umocniła się na pozycji lidera tabeli La Liga i pozostanie nim bez względu na wynik środowego starcia Realu Madryt z Athletic Bilbao.

Kapitan reprezentacji Polski pozostaje z ośmioma trafieniami w tym sezonie. Odkąd trafił do Barcelony w 2022 roku strzelił 109 goli i zanotował 21 asyst w 163 spotkaniach. Jego kontrakt z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu 2026 roku.

Polsat Sport