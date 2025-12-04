Hiszpanie ostro o Lewandowskim. Mówią o upadku

Chodzi rzecz jasna o jego występ przeciwko Atletico Madryt, który być może nie był najgorszy, ale z pewnością uwagę przykuł fatalnie zmarnowany rzut karny przez 37-latka. Lewandowski nie trafił w światło bramki, a piłka powędrowała wysoko nad poprzeczką. Już drugi raz w tym sezonie kapitan naszej kadry zmarnował "jedenastkę".

To nie umknęło uwadze mediów na Półwyspie Iberyjskim, które dodatkowo zarzuciły Polakowi mało kontaktów z piłką oraz brak okazji podbramkowych. W zamian wychwalają Ferrana Torresa, którzy strzelił gola i zrównał się z Lewandowskim dorobkiem bramkowym. Obaj mają osiem trafień, aczkolwiek nasz napastnik rozegrał dwa mecze mniej.

Hiszpanie piszą jednak, że "Torres wzlatuje, podczas gdy Lewandowski upada". To wymowne słowa sugerujące, że to właśnie ten pierwszy o wiele bardziej pasuje do gry w podstawowym składzie Barcelony. Tamtejsi dziennikarze uważają, że Hiszpan lepiej czuje się w stylu preferowanym przez Hansiego Flicka i jeżeli Polak szybko nie poprawi swojej skuteczności, może wylądować na ławce rezerwowych.

Kapitan reprezentacji Polski pozostaje z ośmioma trafieniami w tym sezonie. Odkąd trafił do Barcelony w 2022 roku strzelił 109 goli i zanotował 21 asyst w 163 spotkaniach. Jego kontrakt z "Dumą Katalonii" wygasa w czerwcu 2026 roku.

