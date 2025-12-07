Kłopoty Lewandowskiego! Przed nim trudne chwile

Po niezbyt udanym meczu Lewandowskiego z Atletico Madryt, w którym nie wykorzystał rzutu karnego, Flick postanowił dać szansę wypocząć 37-latkowi. W jego miejsce w podstawowym składzie "Dumy Katalonii" zjawił się Torres. Hiszpan kapitalnie odwdzięczył się niemieckiemu menedżerowi zapisując hat-tricka już po pierwszej połowie rywalizacji z Betisem!

Nie może zatem dziwić, że 25-latek znalazł się na ustach hiszpańskich mediów, które piszą o nim samych superlatywach, wspominając jednocześnie, że Lewandowski musi szybko wziąć się w garść, jeżeli chce wrócić do składu. "AS" rozpływa się nad Torresem, nazywając go "rekinem" oraz "kilerem".

"Rekin narobił sporo zamieszania w nieco ponad pół godziny na La Cartuja, zdobywając hat-tricka. Przy pierwszym golu zachował sie jak typowy "kiler", wykorzystując świetną asystę Kounde, drugi gol po spektakularnym strzale z krawędzi pola karnego, a trzeci przy odrobinie szczęścia, gdy Bartra odbił tor jego strzału. Ale był skuteczny nie tylko w zdobywaniu bramek, ale także w pokazywaniu się na boisku i nadawaniu ciągłości grze. Lewandowski musi teraz wziąć się w garść" - czytamy.

Wiele wskazuje na to, że kapitan naszej reprezentacji będzie musiał w najbliższym czasie pogodzić się z rolą rezerwowego i zmiennika dla Torresa. Świadczą o tym słowa wypowiedziane przez Flicka po spotkaniu z Betisem.

— Torres to bardzo inteligentny zawodnik. Potrafi świetnie interpretować przestrzeń i dziś zrobił to znakomicie. Ma świetną mentalność i duże zaufanie do własnych możliwości. To droga, którą powinien podążać. Zasługuje na miejsce w wyjściowej jedenastce. Zawsze jest tam, gdzie trzeba. Ten stadion to stadion Ferrana Torresa — także wtedy, gdy gra tu z reprezentacją, bo wtedy również zdobył hat-tricka - rzekł Niemiec.

Torres po hat-tricku w sobotę stał się najlepszym strzelcem Barcelony z jedenastoma trafieniami. Lewandowski pozostaje z ośmioma bramkami w tym sezonie.

