Hiszpanie przejechali się po Lewandowskim. Widzą jedno rozwiązanie

Robert Lewandowski niespodziewanie rozpoczął mecz z Eintrachtem w podstawowym składzie. Bardzo szybko zostało to zakwestionowane przez fanów oraz ekspertów, zwłaszcza że Ferran Torres ustrzelił hat-tricka w ostatnim ligowym spotkaniu z Realem Betis. Mimo to Polak w 10. minucie trafił do siatki rywala, natomiast sędzia odgwizdał spalonego. Potem było jednak tylko gorzej. Ostatecznie Hiszpan zastąpił naszego zawodnika w 66. minucie.

Boleśnie występ Lewandowskiego ocenili dziennikarze portalu cadenaser.com. "Flick chciał dać Lewandowskiemu szansę, by potwierdził swój status podstawowego snajpera. Polak jednak tej okazji nie wykorzystał" - czytamy. "Ferran zrobił więcej po tym, jak wszedł na boisko, niż Lewandowski w 60 minut. Potwierdził również, że w obecnym wydaniu Polak przestał być idealnym rozwiązaniem" - dodano.

Na tym jednak nie poprzestano. "Statystyki i forma Hiszpana nie otwierają dyskusji na temat podstawowego napastnika - one je zamykają. Pod względem pressingu, energii, pomysłowości w wykończeniu i efektywności, pierwszym snajperem Barcelony jest dziś Ferran" - podsumowano.

Kapitan reprezentacji Polski rozegrał w tym sezonie w barwach katalońskiego klubu 17 spotkań, w których strzelił osiem goli. Hiszpan ma na koncie 13 trafień w 20 meczach.