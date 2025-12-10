Lewandowski dostał ocenę "0". Hiszpanie piszą o "unieważnieniu"

Robert Lewandowski wciąż czeka na premierowe trafienie w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Polski napastnik znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Eintrachtem Frankfurt. Ciążyła na nim presja, bowiem ponieważ jego bezpośredni rywal o miejsce w składzie Ferran Torres zanotował hat-tricka w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Betisowi.

Choć kapitan reprezentacji Polski w 10. minucie trafił do siatki rywali, gol nie został uznany ze względu na dogrywającego mu piłkę Raphinhę, który znajdował się na spalonym. To oznacza, że 37-latek na gola w LM czeka już 379 minut. Ostatni raz na listę strzelców wpisał się w ćwierćfinałowym spotkaniu z Borussią Dortmund w ramach poprzedniej edycji Champions League.

Hiszpańskie media nie pozostawiły suchej nitki na polskim napastniku. "Mundo Deportivo" nazwała występ Polaka "unieważnionym". Nieuznany gol Polaka była jego jedyną produktywną akcją w tym spotkaniu. "Nie dał Flickowi argumentów na uzasadnienie wystawienia go w składzie zamiast Ferrana Torresa." - napisał dziennik, przyznając notę 0 w trzystopniowej skali.

"Marca" oceniła Lewandowskiego na 5. Zauważono niemoc strzelecką Polaka w tym sezonie LM oraz odnotowano jego gola ze spalonego.

Hiszpański "Sport" przyznał mu notę 4 w 10-stopniowej skali. "Posadzenie na ławce Ferrana Torresa, który w poprzednim meczu zdobył hat-tricka, wymaga znacznie lepszej postawy. Polak nie potrafił znaleźć dobrych okazji do strzału. Jego ruchy również nie były tak dobre jak we wcześniejszych meczach. Został zastąpiony w 65. minucie" - taką opinię przekazał dziennik.

"El Desmarque" również wystawił "czwórkę", wyliczając, że "przy pierwszej próbie spudłował, przy drugiej trafił - ale ze spalonego. Dobrze zachował się raz w drugiej połowie, kiedy wyłożył piłkę Rashfordowi, ale ten nie trafił. I niewiele więcej".

Przed środową serią gier Barcelona po zwycięstwie nad Eintrachtem zajmuje 14. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Sam Lewandowski najbliższą okazję do rehabilitacji będzie miał 13 grudnia. Wtedy to "Blaugrana" zmierzy się u siebie w lidze z Osasuną.

JZ, Polsat Sport