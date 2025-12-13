Hiszpanie nie zostawiają złudzeń. To stanie się teraz z Lewandowskim. Flick zdecydował

Jakub ŻelepieńRobert Lewandowski

W sobotnie popołudnie FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem rywalem Katalończyków będzie Osasuna. Hiszpańskie media prognozują, że Robert Lewandowski znajdzie się poza wyjściowym składem.

Piłkarz Robert Lewandowski w niebiesko-czerwonym stroju FC Barcelony klęczy na murawie i sznuruje but.
fot. PAP/EPA
Hiszpanie nie zostawiają złudzeń. To stanie się teraz z Lewandowskim. Flick zdecydował

Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej. Zespół ma 40 punktów na koncie i o cztery wyprzedza drugi Real Madryt. Choć forma drużyny jest dobra, sam Robert Lewandowski nie ma ostatnio zbyt wielu powodów do radości. 

 

Poprzednie spotkanie ligowe - z Realem Betis - Polak przesiedział na ławce rezerwowych. W Lidze Mistrzów wystąpił od pierwszej minuty w starciu z Eintrachtem Frankfurt, ale w 66. minucie został zmieniony i zebrał za ten mecz negatywne recenzje. 

 

W sobotę Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem ich rywalem będzie Osasuna. Według hiszpańskich mediów, Lewandowski nie ma szans na znalezienie się w pierwszej jedenastce. 

 

"Ferran Torres zastąpi Lewandowskiego, który nie grał najlepiej przeciwko Eintrachtowi, a Raphinha może zająć pozycję ofensywnego pomocnika, jeśli Rashford przejdzie na lewą stronę" - czytamy w dzienniku "Sport". 

 

Mecz FC Barcelona - Osasuna rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:30. 

