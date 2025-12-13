Hiszpanie nie zostawiają złudzeń. To stanie się teraz z Lewandowskim. Flick zdecydował

Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej. Zespół ma 40 punktów na koncie i o cztery wyprzedza drugi Real Madryt. Choć forma drużyny jest dobra, sam Robert Lewandowski nie ma ostatnio zbyt wielu powodów do radości.

Poprzednie spotkanie ligowe - z Realem Betis - Polak przesiedział na ławce rezerwowych. W Lidze Mistrzów wystąpił od pierwszej minuty w starciu z Eintrachtem Frankfurt, ale w 66. minucie został zmieniony i zebrał za ten mecz negatywne recenzje.

W sobotę Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem ich rywalem będzie Osasuna. Według hiszpańskich mediów, Lewandowski nie ma szans na znalezienie się w pierwszej jedenastce.

"Ferran Torres zastąpi Lewandowskiego, który nie grał najlepiej przeciwko Eintrachtowi, a Raphinha może zająć pozycję ofensywnego pomocnika, jeśli Rashford przejdzie na lewą stronę" - czytamy w dzienniku "Sport".

Mecz FC Barcelona - Osasuna rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:30.