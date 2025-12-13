Hiszpanie nie zostawiają złudzeń. To stanie się teraz z Lewandowskim. Flick zdecydował
W sobotnie popołudnie FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem rywalem Katalończyków będzie Osasuna. Hiszpańskie media prognozują, że Robert Lewandowski znajdzie się poza wyjściowym składem.
Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej. Zespół ma 40 punktów na koncie i o cztery wyprzedza drugi Real Madryt. Choć forma drużyny jest dobra, sam Robert Lewandowski nie ma ostatnio zbyt wielu powodów do radości.
Poprzednie spotkanie ligowe - z Realem Betis - Polak przesiedział na ławce rezerwowych. W Lidze Mistrzów wystąpił od pierwszej minuty w starciu z Eintrachtem Frankfurt, ale w 66. minucie został zmieniony i zebrał za ten mecz negatywne recenzje.
W sobotę Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem ich rywalem będzie Osasuna. Według hiszpańskich mediów, Lewandowski nie ma szans na znalezienie się w pierwszej jedenastce.
"Ferran Torres zastąpi Lewandowskiego, który nie grał najlepiej przeciwko Eintrachtowi, a Raphinha może zająć pozycję ofensywnego pomocnika, jeśli Rashford przejdzie na lewą stronę" - czytamy w dzienniku "Sport".
Mecz FC Barcelona - Osasuna rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:30.