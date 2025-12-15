Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Polak ma problem w Barcelonie

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu Barcelony w Pucharze Króla - informuje hiszpańska prasa. Absencja Polaka jest pokłosiem urazu, który wykluczył go również z ostatniego spotkania.

Piłkarz Robert Lewandowski ćwiczy z piłką na boisku treningowym FC Barcelony.
Fot. PAP
Robert Lewandowski

Nieobecność Lewandowskiego w meczu z Osasuną była tematem wielu spekulacji hiszpańskich mediów. "Catalunya Radio" szeroko informowało o tym, że Polak opuścił spotkanie z powodu urazu ścięgna udowego. Radio COPE z kolei podawało informację o irytacji zawodnika, który chciał wystąpić, ale większą zapobiegliwością wykazał się Hansi Flick. Tym razem napastnik nie pojawił się na poniedziałkowym porannym treningu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski opowiedział o wizycie w USA. "To wielka duma"


Hiszpański "Sport" podzieliło się wieściami o odczuwanych dolegliwościach w dolnym odcinku pleców oraz wspomnianego ścięgna. O problemach mięśniowych informuje za to Alfredo Martinez z „Onda Cero”. To z kolei ma wykluczać występ napastnika w spotkaniu z Guadalajarą w Pucharze Króla.


Lewandowski podjął próbę powrotu na boisku już we wspomnianym meczu z Osasuną, ale zakończyła się ona niepowodzeniem.


"Polak długo rozgrzewał się w meczu przeciwko Osasunie, ale ostatecznie nie wyszedł na boisko. Była to sytuacja, która wskazywała, że nie czuje się do końca komfortowo" - napisał o sytuacji "Sport". To oznacza, że sytuacja ze zdrowiem napastnika może być znacznie poważniejsza i wymagać czasu.


Barcelona w tym sezonie prezentuje się praktycznie bezbłędnie przewodząc w tabeli La Liga. Drużyna Flicka przegrała tylko dwa spotkania w tegorocznej kampanii, a ciężar gry w ataku wziął na siebie nie tylko Lewandowski (8 goli), ale przede wszystkim Ferran Torres. Hiszpan ma na swoim koncie już 11 bramek.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci zgodnie o Robercie Lewandowskim. "Jest geniuszem"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 