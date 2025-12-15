Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Polak ma problem w Barcelonie

Nieobecność Lewandowskiego w meczu z Osasuną była tematem wielu spekulacji hiszpańskich mediów. "Catalunya Radio" szeroko informowało o tym, że Polak opuścił spotkanie z powodu urazu ścięgna udowego. Radio COPE z kolei podawało informację o irytacji zawodnika, który chciał wystąpić, ale większą zapobiegliwością wykazał się Hansi Flick. Tym razem napastnik nie pojawił się na poniedziałkowym porannym treningu.

Hiszpański "Sport" podzieliło się wieściami o odczuwanych dolegliwościach w dolnym odcinku pleców oraz wspomnianego ścięgna. O problemach mięśniowych informuje za to Alfredo Martinez z „Onda Cero”. To z kolei ma wykluczać występ napastnika w spotkaniu z Guadalajarą w Pucharze Króla.



Lewandowski podjął próbę powrotu na boisku już we wspomnianym meczu z Osasuną, ale zakończyła się ona niepowodzeniem.



"Polak długo rozgrzewał się w meczu przeciwko Osasunie, ale ostatecznie nie wyszedł na boisko. Była to sytuacja, która wskazywała, że nie czuje się do końca komfortowo" - napisał o sytuacji "Sport". To oznacza, że sytuacja ze zdrowiem napastnika może być znacznie poważniejsza i wymagać czasu.



Barcelona w tym sezonie prezentuje się praktycznie bezbłędnie przewodząc w tabeli La Liga. Drużyna Flicka przegrała tylko dwa spotkania w tegorocznej kampanii, a ciężar gry w ataku wziął na siebie nie tylko Lewandowski (8 goli), ale przede wszystkim Ferran Torres. Hiszpan ma na swoim koncie już 11 bramek.

