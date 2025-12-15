Robert Lewandowski już zdecydował! Doszło do kluczowego spotkania w sprawie jego przyszłości
Robert Lewandowski już podjął decyzję w sprawie swojej przeszłości! Według informacji podanych przez hiszpańskie media, Polak chce zostać w Barcelonie przez jeszcze jeden rok. Miało już nawet dojść do spotkania pomiędzy agentem "Lewego" i prezesem "Blaugrany".
Do końca kontraktu Lewandowskiego zostało już tylko kilka miesięcy. Obecna umowa Polaka z zespołem ze stolicy Katalonii ma trwać do końca czerwca 2026 roku. Nic zatem dziwnego, że wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.
Według informacji podanych przez dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu", Lewandowski już wie, gdzie chce kontynuować swoją karierę. Jak podają żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego "Lewy" chce pozostać w Barcelonie jeszcze przez jeden sezon.
W sobotę miało nawet dojść do spotkania pomiędzy agentem napastnika Pinim Zahavim i prezesem "Blaugrany" Joanem Laportą.
Negocjacje odbyły się w jednym z hotelów w Barcelonie, a rozmowy miały trwać około dwóch godzin. Według przekazanych przez dziennikarzy wieści, włodarz Barcelony uważa, że jest jeszcze za wcześnie, by podejmować ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Lewandowskiego w "Dumie Katalonii". Laporta chce sprawdzić, jak Polak poradzi sobie w kluczowych momentach sezonu.
Lewandowski w Barcelonie występuje od lipca 2022 roku. W "Blaugranie" rozegrał już 164 spotkania, strzelając w tym czasie 109 goli i notując 22 asysty.