Robert Lewandowski już zdecydował! Doszło do kluczowego spotkania w sprawie jego przyszłości

Do końca kontraktu Lewandowskiego zostało już tylko kilka miesięcy. Obecna umowa Polaka z zespołem ze stolicy Katalonii ma trwać do końca czerwca 2026 roku. Nic zatem dziwnego, że wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

Według informacji podanych przez dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu", Lewandowski już wie, gdzie chce kontynuować swoją karierę. Jak podają żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego "Lewy" chce pozostać w Barcelonie jeszcze przez jeden sezon.

W sobotę miało nawet dojść do spotkania pomiędzy agentem napastnika Pinim Zahavim i prezesem "Blaugrany" Joanem Laportą.

Negocjacje odbyły się w jednym z hotelów w Barcelonie, a rozmowy miały trwać około dwóch godzin. Według przekazanych przez dziennikarzy wieści, włodarz Barcelony uważa, że jest jeszcze za wcześnie, by podejmować ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Lewandowskiego w "Dumie Katalonii". Laporta chce sprawdzić, jak Polak poradzi sobie w kluczowych momentach sezonu.

Lewandowski w Barcelonie występuje od lipca 2022 roku. W "Blaugranie" rozegrał już 164 spotkania, strzelając w tym czasie 109 goli i notując 22 asysty.

AA, Polsat Sport