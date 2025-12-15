Robert Lewandowski już zdecydował! Doszło do kluczowego spotkania w sprawie jego przyszłości

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski już podjął decyzję w sprawie swojej przeszłości! Według informacji podanych przez hiszpańskie media, Polak chce zostać w Barcelonie przez jeszcze jeden rok. Miało już nawet dojść do spotkania pomiędzy agentem "Lewego" i prezesem "Blaugrany".

Piłkarz Robert Lewandowski w czarnej koszulce treningowej z niebieskimi rękawami, wykonujący ćwiczenia rozciągające nogę, na której ma żółtą korkową piłkę.
fot. PAP
Robert Lewandowski podjął decyzję! Czy klub wyrazi na to zgodę?

Do końca kontraktu Lewandowskiego zostało już tylko kilka miesięcy. Obecna umowa Polaka z zespołem ze stolicy Katalonii ma trwać do końca czerwca 2026 roku. Nic zatem dziwnego, że wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, jaką decyzję w sprawie swojej przyszłości podejmie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Co pan wniósł do Legii, Panie Bobić?

 

Według informacji podanych przez dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu", Lewandowski już wie, gdzie chce kontynuować swoją karierę. Jak podają żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego "Lewy" chce pozostać w Barcelonie jeszcze przez jeden sezon.

 

W sobotę miało nawet dojść do spotkania pomiędzy agentem napastnika Pinim Zahavim i prezesem "Blaugrany" Joanem Laportą. 

 

Negocjacje odbyły się w jednym z hotelów w Barcelonie, a rozmowy miały trwać około dwóch godzin. Według przekazanych przez dziennikarzy wieści, włodarz Barcelony uważa, że jest jeszcze za wcześnie, by podejmować ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Lewandowskiego w "Dumie Katalonii". Laporta chce sprawdzić, jak Polak poradzi sobie w kluczowych momentach sezonu.

 

Lewandowski w Barcelonie występuje od lipca 2022 roku. W "Blaugranie" rozegrał już 164 spotkania, strzelając w tym czasie 109 goli i notując 22 asysty.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIAJOAN LAPORTAPIŁKA NOŻNAPINI ZAHAVIROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kosecki: Robert Lewandowski to fenomen, nasze dobro narodowe
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 