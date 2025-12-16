Pajor, Lewandowski i Szczęsny nominowani w plebiscycie FIFA. Wielka szansa dla Polaków

We wtorek w Dausze odbędzie się gala, na której ogłoszeni zostaną laureaci plebiscytu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Wśród nominowanych do miana najlepszej zawodniczki 2025 roku jest Ewa Pajor. Wyróżnieni w innych kategoriach mogą zostać Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Piłkarka w niebiesko-bordowym stroju Barcelony biegnie po boisku z podniesionymi rękami i okrzykiem radości.
Ewa Pajor walczy o nagrodę Piłkarza Roku

Pajor o nagrodę rywalizuje z 16 innymi piłkarkami, m.in. z czterema klubowymi koleżankami z Barcelony, w tym najlepszą w dwóch poprzednich edycjach Hiszpanką Aitaną Bonmati i laureatką z 2021 i 2022 roku, jej rodaczką Alexią Putellas.

 

Krótsza, bo licząca 11 nazwisk, jest lista nominowanych do nagrody Piłkarza Roku. Zdominowali ją zwycięzcy Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain: Francuz Ousmane Dembele, Marokańczyk Achraf Hakimi oraz Portugalczycy Vitinha i Nuno Mendes.

 

Lewandowski, który wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku w edycjach 2020 i 2021, tym razem znalazł się w gronie 22 napastników mających szansę trafić do Drużyny Roku.

 

Szansę na to ma również Szczęsny, jego klubowy kolega z Barcelony, który jest też wśród ośmiu nominowanych do nagrody dla Najlepszego Bramkarza.

 

Gala w stolicy Kataru rozpocznie się o godzinie 18 czasu polskiego. W głosowaniu wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, przedstawiciele mediów oraz kibice.

 

Nagroda Piłkarza Roku jest przyznawana od 1991 roku. W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty znów prowadzone są oddzielnie.

 

We wrześniu Złotą Piłkę plebiscytu „France Football” otrzymał Dembele.

