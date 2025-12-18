Doszło do "tajnego" spotkania na szczycie. Tam może trafić Lewandowski

Chodzi oczywiście o Chicago Fire, o czym zrobiło się ostatnio głośno. "MD" podał, że z kapitanem reprezentacji Polski oraz jego agentem Pinim Zahavim spotkał się dyrektor sportowy klubu MLS Gregg Berhalter. Rzekomo Lewandowski pozytywnie ocenia "wielomilionowy projekt", zwłaszcza po rozmowach z byłymi kolegami z drużyny Thomasem Muellerem oraz Marco Reusem, choć "wcale mu się nie spieszy".

Amerykański klub pragnie, by Lewandowski pomógł mu się włączyć do walki o tytuł i stał się jego gwiazdą w przyszłym sezonie. Przedstawiona została mu już nawet lukratywna oferta, która zapewniłaby mu dodatkowe dochody dzięki reklamom z tamtejszymi markami.

Kluczowe będzie jednak zdanie rodziny 37-latka. "Lewandowski, jak i jego żona są pewni, że wrócą do Barcelony, aby się ustatkować, gdy tylko Robert zawiesi buty na kołku. Para, wraz z dwiema córkami, jest bardzo szczęśliwa mieszkając w swoim domu w Gava" - czytamy.

Dodano, że sporo do powiedzenia w sprawie ich przyszłości będzie miała żona Anna, która prowadzi w Barcelonie kilka biznesów, czemu poświęca wiele czasu.

Obecny kontrakt Lewandowskiego wygasa z końcem czerwca. Od początku rozgrywek zanotował on osiem trafień w barwach FC Barcelony.