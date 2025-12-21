Będzie zwrot akcji ws. transferu Lewandowskiego? Kolejny gigant na horyzoncie

Lewandowski jest zawodnikiem Barcelony od 2022 roku i wiele wskazuje na to, że to jego ostatni sezon w barwach "Dumy Katalonii". Jego kontrakt wygasa w czerwcu.

Obecnie najbliżej Polakowi do przenosin za ocean. Mowa o transferze do Chicago Fire, który na Lewandowskim chce budować nowy projekt piłkarski niczym niegdyś Los Angeles Galaxy na Davidzie Beckhamie. Amerykanie widzą w tym olbrzymi potencjał tym bardziej, że w Chicago mieszka najwięcej Polaków w całych Stanach Zjednoczonych.

Niewykluczone jednak, że Lewandowski będzie kontynuował karierę w Europie, ponieważ nadal prezentuje poziom, który pozwala mu występować w czołowych rozgrywkach z Ligą Mistrzów na czele. Wiedzą o tym włodarze AC Milan, którzy podobno złożyli już ofertę za 37-latka. Polak wcale nie byłby tam najstarszym zawodnikiem, bo w kadrze znajduje się... 40-letni Luka Modrić. Oczywiście nie jest powiedziane, że Chorwat zostanie na San Siro na kolejny sezon.

ZOBACZ TAKŻE: Ziółkowski dostał szansę gry w hicie Serie A. Tak podsumował go trener

Być może do gry o Lewandowskiego włączy się inny włoski gigant - Juventus. Mówi o tym były piłkarz tego klubu Daniel Fonseca w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

- Rozejrzałbym się za wzmocnieniami w ataku z myślą o przyszłości. Vlahović jest kontuzjowany i jego kontrakt wygasa. Gdybym był Juventusem, pomyślałbym o Lewandowskim na zasadzie wolnego transferu — to mógłby być ruch w stylu Modricia - zaznacza.

Lewandowski w stolicy Piemontu miałby zastąpić Arkadiusza Milika, któremu kończy się kontrakt i raczej nie ma szans na jego przedłużenie. Wcześniej w Turynie grali Wojciech Szczęsny i Zbigniew Boniek.

Polsat Sport