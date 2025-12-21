Przewidywany skład Barcelony na mecz z Villarrealem. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Nadchodzące spotkanie może być bardzo trudne dla podopiecznych Hansiego Flicka. Chociaż Barcelona w tym sezonie świetnie radzi sobie na krajowym podwórku i po 17 spotkaniach ma na swoim koncie 43 punkty, przez co plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli, to Villarreal również może pochwalić się dobrymi wynikami. "Żółta Łódź Podwodna" znajduje się na trzeciej pozycji w hiszpańskiej ekstraklasie z siedmioma "oczkami" straty do Realu Madryt i ośmioma do Barcelony.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie ujawnili, co szatnia Barcelony myśli o Szczęsnym. Nie do wiary

Flick musi zatem podjąć dużo ważnych decyzji, jeżeli chodzi o wyjściowy skład "Dumy Katalonii" na niedzielny mecz. Hiszpańskie media już domyślają się, jak może wyglądać jedenastka wybrana przez Niemca.

Według żurnalistów z Półwyspu Iberyjskiego w składzie nie znajdzie się miejsce ani dla Roberta Lewandowskiego, ani dla Wojciecha Szczęsnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obaj Polacy ostatnio rzadziej pojawiają się na murawie.

"Lewy" ostatni raz w starciu ligowym zagrał 2 grudnia. Wtedy Barcelona wygrała z Atletico Madryt 3:1. Od tego czasu kapitan polskiej kadry wystąpił tylko w meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów (9 grudnia). Według hiszpańskich dziennikarzy absencje Lewandowskiego mogą być spowodowane kontuzją. Głos w tej sprawie na konferencji prasowej zabrał Flick.

- Jest gotów do gry i jest jedną z opcji, aby zagrać. Nie chcieliśmy podejmować ryzyka w pucharze. Może już grać i to jest dobra wiadomość - stwierdził szkoleniowiec, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Natomiast Szczęsny ostatni raz między słupkami pojawił się 9 listopada podczas wygranego starcia ligowego z Celtą Vigo.

Poniżej prezentujemy przewidywane składy Barcelony na mecz z Villarrealem.

Przewidywany skład Barcelony wg. dziennikarzy portalu "Marca":

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Przewidywany skład Barcelony wg. dziennikarzy portalu "AS":

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Przewidywany skład Barcelony wg. dziennikarzy portalu "Mundo Deportivo"

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric Garcia, Raphinha, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Początek meczu w niedzielę o godzinie 16:15. Relacja na żywo dostępna na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport