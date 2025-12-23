Najnowsze doniesienia w sprawie Lewandowskiego. W tym klubie chce zagrać w przyszłym sezonie

Przypomnijmy - aktualny kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa z końcem sezonu 2025/2026. Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się nowe informacje na temat przyszłości kapitana polskiej kadry. "Lewy" był łączony z potencjalnymi przenosinami między innymi do włoskiego Milanu czy amerykańskiego Chicago Fire. Zainteresowani jego usługami mają być także przedstawiciele klubów z Arabii Saudyjskiej.

Dziennikarze "Sportu" nie mają jednak wątpliwości - celem numer jeden Lewandowskiego jest pozostanie w Barcelonie. Ich zdaniem dyrektorzy Blaugrany nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie tego, czy przedłużą kontrakt z byłym piłkarzem Bayernu Monachium. Lewandowski jest jednak niezwykle szczęśliwy w stolicy Katalonii i chętnie zostałby w aktualnym klubie na kolejny sezon lub nawet na dwa lata.

Zdaniem hiszpańskich mediów, Lewandowski, żeby zostać w Barcelonie, jest w stanie zaakceptować niższą pensję oraz fakt, że czasami mógłby pełnić rolę zmiennika innego napastnika.

Na początku 2026 roku ma dojść do spotkania trenera Hansiego Flicka z "Lewym" w celu omówienia przyszłości.

37-letni Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku, kiedy przeniósł się do tego klubu z Bayernu. W tym sezonie strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty, natomiast jego ogólny bilans w hiszpańskiej ekipie to 165 występów, 109 trafień i 22 asysty.

BS, Polsat Sport