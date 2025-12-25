Świąteczne zdjęcie rodziny Lewandowskich. "Feliz Navidad!"

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym w gronie najbliższych składamy sobie życzenia nie tylko dotyczące tych kilku dni, ale również wybiegające czasami nawet o kilka lat w przyszłość. Oczywiście tradycją stało się również, że gwiazdy sportu, kina czy szeroko pojętego "świata internetowego" publikują pod koniec grudnia wyjątkowe, świąteczne zdjęcia.

O udostępnienie takiej fotografii pokusili się również Anna i Robert Lewandowski. Opublikowali oni zdjęcie ze swoimi córkami - Klarą i Laurą - na tle choinki. Rodzina Lewandowskich złożyła swoim fanom życzenia w trzech językach - angielskim: "Merry Christmas", polskim: "Wesołych Świąt!" i hiszpańskim: "Feliz Navidad!"

Fotografia przypadła do gustu fanom Lewandowskich, ponieważ na chwilę obecną otrzymała ponad 600 tysięcy polubień.

