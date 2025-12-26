Po tym pytaniu Lewandowski nie wytrzymał. Chodzi o Glika

Relacje między Robertem Lewandowskim a Kamilem Glikiem nigdy nie były zbyt dobrze. Obrońca narzekał, że piłkarz FC Barcelony miał "specjalne prawa" oraz był lepiej traktowany niż inni zawodnicy podczas zgrupowań kadry. Dziennikarz Bogdan Rymanowski wspomniał nawet, że Glik uważał, że Lewandowski olewał treningi.

Kapitan reprezentacji Polski odniósł się do tych słów. - To był okres, w którym rozgrywałem tyle spotkań, że nie miałem z czego ruszyć. Pewnego razu byłem na zgrupowaniu z kontuzją - dwa, trzy dni nie trenowałem, tylko miałem zabiegi z fizjoterapeutami i ćwiczyłem na siłowni - przekazał.

- Pamiętam to zgrupowanie - wyszedłem po tej przerwie, odbyłem dwa treningi z drużyną i w kolejnym meczu wygraliśmy, a ja strzeliłem hat-tricka - tłumaczył. Dodał, że po tym zgrupowaniu Adam Nawałka zasugerował, by stosować takie rozwiązanie częściej.

- Jeśli Kamil Glik miał z tym problem, to dlaczego do mnie nie przyszedł? - zapytał retorycznie. - Wytłumaczyłbym mu, skąd to się bierze. On nie miał tej wiedzy, że z trenerem Nawałką tak ustaliliśmy. Czy to wypaliło? No wypaliło - strzelałem bramki, wygrywaliśmy i awansowaliśmy na mistrzostwa świata - przyznał.

- To kto ma teraz problem - ja czy Kamil, który nie mógł tego zaakceptować? - kontynuował myśl. - (...) Ja nie byłem typem, który patrzył na innych. Jeśli ktoś nie trenował, nie miałem z tym problemu. (...) Jak wyjdzie na mecz i zrobi swoje, to niech robi sobie, co chce - podsumował.

Na koniec Rymanowski zacytował jedną z wypowiedzi Glika po tym, jak Lewandowski zrezygnował z przyjazdu na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. "Piłkarz na dziewiątkę, kapitan na dwójkę" - napisał piłkarz Cracovii, oceniając napastnika w dziesięciopunktowej skali. (...) - Moim zdaniem kapitan nie może być lubiany przez wszystkich, bo wtedy nie będzie kapitanem - zakończył 37-latek.