Robert Lewandowski podsumował 2025 rok. "Wyjątkowy na różne sposoby"

Jaki był rok 2025 dla Roberta Lewandowskiego? Wciąż pozostaje on jedną z największych gwiazd i czołowych napastników w światowej piłce, choć jego rola w klubie stopniowo się zmienia. Jest piłkarzem z ogromnym doświadczeniem, wciąż groźnym dla rywali, z drugiej jednak strony musi mierzyć się z rosnącą konkurencją i pojawiają się pytania o jego przyszłość w Barcelonie. W 2025 roku wywalczył z tą drużyną mistrzostwo oraz Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

W reprezentacji Polski Lewandowski od lat pełni rolę kapitana, pozostając symbolem i punktem odniesienia dla młodszych zawodników. Rok 2025 nie był jednak dla słynnego napastnika łatwy. Konflikt z trenerem Michałem Probierzem, próba odebrania Lewemu opaski kapitana, problemy drużyny w eliminacjach mistrzostw świata - tymi tematami żyli kibice w Polsce. Doszło do zmiany trenera, a ekipie prowadzonej przez Jana Urbana udało się zakwalifikować do baraży. To będzie wielkie wyzwanie w 2026 roku - czy Polacy zdołają pokonać rywali i znajdą się w gronie finalistów mundialu?

"2025 wyjątkowy na różne sposoby, sensowny w swoim czasie. Rozpocznijmy rok 2026 z uśmiechem, nadzieją i energią, by gonić za marzeniami!" – napisał na Instagramie kapitan reprezentacji Polski.

RM, Polsat Sport