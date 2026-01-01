Robert Lewandowski na jednej imprezie z siatkarskim mistrzem świata! Tak powitali Nowy Rok
Robert Lewandowski powitał rok 2026 w Barcelonie. Na tej samej imprezie sylwestrowej bawił się również siatkarski mistrz świata z 2014 roku - Andrzej Wrona.
Robert Lewandowski i Andrzej Wrona na Sylwestrze w Barcelonie.
Robert Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Anną Lewandowską z imprezy sylwestrowej. Do zdjęcia para dołączyła krótki wpis - "Szczęśliwego Nowego Roku".
Na tej samej imprezie w Barcelonie bawił się również Andrzej Wrona, któremu towarzyszyła żona - Zofia Zborowska-Wrona.
"W nowy rok wchodzimy z przytupem. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - dziękujemy za (kolejny!) wspaniały wieczór" - napisali na Instagramie.
Kapitan naszej piłkarskiej kadry oraz były siatkarz reprezentacji znaleźli się również na wspólnym zdjęciu z tej imprezy.
