Robert Lewandowski na jednej imprezie z siatkarskim mistrzem świata! Tak powitali Nowy Rok

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski powitał rok 2026 w Barcelonie. Na tej samej imprezie sylwestrowej bawił się również siatkarski mistrz świata z 2014 roku - Andrzej Wrona.

Pięciu mężczyzn w strojach wieczorowych, w tym Robert Lewandowski i Andrzej Wrona, pozuje do zdjęcia.
fot. Andrzej Wrona/Instagram
Robert Lewandowski i Andrzej Wrona na Sylwestrze w Barcelonie.

Robert Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Anną Lewandowską z imprezy sylwestrowej. Do zdjęcia para dołączyła krótki wpis - "Szczęśliwego Nowego Roku".

 

 

Na tej samej imprezie w Barcelonie bawił się również Andrzej Wrona, któremu towarzyszyła żona - Zofia Zborowska-Wrona.

 

 

"W nowy rok wchodzimy z przytupem. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - dziękujemy za (kolejny!) wspaniały wieczór" - napisali na Instagramie.

 

 

Kapitan naszej piłkarskiej kadry oraz były siatkarz reprezentacji znaleźli się również na wspólnym zdjęciu z tej imprezy.

 

 

RM, Polsat Sport
