Robert Lewandowski na jednej imprezie z siatkarskim mistrzem świata! Tak powitali Nowy Rok

Robert Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Anną Lewandowską z imprezy sylwestrowej. Do zdjęcia para dołączyła krótki wpis - "Szczęśliwego Nowego Roku".

Na tej samej imprezie w Barcelonie bawił się również Andrzej Wrona, któremu towarzyszyła żona - Zofia Zborowska-Wrona.

"W nowy rok wchodzimy z przytupem. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - dziękujemy za (kolejny!) wspaniały wieczór" - napisali na Instagramie.

Kapitan naszej piłkarskiej kadry oraz były siatkarz reprezentacji znaleźli się również na wspólnym zdjęciu z tej imprezy.

RM, Polsat Sport