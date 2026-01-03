Była 19:48, kiedy Barcelona ogłosiła o Lewandowskim. Nie tak to sobie wyobrażał

Około kwadrans przed godziną 20 na oficjalnych profilach Barcelony pojawił się skład na derbowe starcie z Espanyolem. Polscy kibice mogli poczuć rozczarowanie - zarówno Szczęsny, jak i Lewandowski znaleźli się zaledwie wśród zawodników rezerwowych.

W bramce Barcelony wystąpi Joan Garcia. Natomiast na pozycji wysuniętego napastnika od pierwszej minuty zagra Ferran Torres.

Po 18 kolejkach Duma Katalonii ma na swoim koncie 46 punktów i o cztery wyprzedza Real Madryt. Świetnie radzi sobie również Espanyol - najbliższy rywal Blaugrany wygrał pięć ostatnich spotkań i z 33 oczkami plasuje się na piątej lokacie.

Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się 3 stycznia o godzinie 21:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

