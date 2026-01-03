Była 19:48, kiedy Barcelona ogłosiła o Lewandowskim. Nie tak to sobie wyobrażał
W sobotę 3 stycznia Barcelona zmierzy się z Espanyolem w derbowym starciu. Jak się okazało, od pierwszej minuty w spotkaniu nie wystąpią Polacy - Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski znaleźli się wśród zawodników rezerwowych.
- Oficjalne profile Barcelony ogłosiły skład na derbowe starcie z Espanyolem
- Skład Barcelony wywołał rozczarowanie wśród polskich kibiców, ponieważ Szczęsny i Lewandowski znaleźli się wśród rezerwowych
- W bramce Barcelony stanie Joan Garcia, a na pozycji napastnika zagra Ferran Torres
- Barcelona prowadzi w lidze z 46 punktami, wyprzedzając Real Madryt o cztery oczka
- Espanyol, najbliższy rywal Barcelony, zajmuje piątą lokatę z 33 punktami po pięciu kolejnych zwycięstwach
Około kwadrans przed godziną 20 na oficjalnych profilach Barcelony pojawił się skład na derbowe starcie z Espanyolem. Polscy kibice mogli poczuć rozczarowanie - zarówno Szczęsny, jak i Lewandowski znaleźli się zaledwie wśród zawodników rezerwowych.
ZOBACZ TAKŻE: Przełomowe informacje ws. Polaka. To może storpedować jego transfer
W bramce Barcelony wystąpi Joan Garcia. Natomiast na pozycji wysuniętego napastnika od pierwszej minuty zagra Ferran Torres.
Po 18 kolejkach Duma Katalonii ma na swoim koncie 46 punktów i o cztery wyprzedza Real Madryt. Świetnie radzi sobie również Espanyol - najbliższy rywal Blaugrany wygrał pięć ostatnich spotkań i z 33 oczkami plasuje się na piątej lokacie.
Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się 3 stycznia o godzinie 21:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl